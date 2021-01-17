Российский сухогруз затонул у берегов Турции

Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. Подробности происшествия не сообщаются.

Местный губернатор рассказал, что моряки могут находиться на трех шлюпках, но из-за неблагоприятных погодных условий спасатели не могут их найти. По предварительным данным, погибшими считаются два человека.

Ранее amic.ru писал о том, что утром 28 декабря судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море. По предварительной информации, корабль затонул из-за обледенения. 17 членов экипажа судна "Онега", по предварительным данным, погибли.