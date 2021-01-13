ФСИН потребовала заменить условный срок Навальному на реальный

ФСИН обвинила блогера Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы отменить условный срок.
Как пишет РБК, в карточке дела в качестве обоснования значится "неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления". Дело зарегистрировано в суде 11 января.
Навальный заявил в Twitter, что претензии у ведомства возникли в конце декабря 2020 года. ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.
При этом пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш тогда заявила, что ФСИН, зная, что Навальный находится на лечении в Германии, предписала явиться к инспектору на следующий день.
Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.
Комментарии
А разве у ФСИН отмечаются условники? Есть тут условники? Поясните!
Как же они боятся. Просто наизнанку выворачиваются не зная что придумать и из какого пальца высосать чтобы запугать. И это убожество называется власть. Печально.
И ещё, Навальный не блогер, а политик. С этой реальностью вам надо смириться и жить дальше, визги и истерики тут уже не помогут.
Покровительство президента окончилось:непонятная резкая замена отбывания персонажем срока на зоне за воровство и мошенничество на условное,непонятные выезды за границу на лечение и отдых во время "мотания срока".И осталось лехаиму только задницу лизать его новым западным хозяевам.
Абориген,хватить заниматься амикошонством на нашем уважаемом ресурсе.
"ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию".
Не, ну - нужно уже определиться - верить материалам Шарите или нет! Ежели верить, то вначале нужно признать, что Навального отравили и открыть уголовное дело...
Ну походу остался один Коновалов.
13.01.2021 11:02
- гость -
Это не амикошонство. Сие существо просто дешёвый тролль. На него просто не нужно обращать внимания. как на жужжащую муху. Противно, конечно, но...
11:00
- гость -
И осталось лехаиму только задницу лизать его новым западным хозяевам.
А до этого он кому?
Интересно, а почему не год-два-три назад. Когда-нибудь мы узнаем, кто прикрывает уголовного преступника от заслуженного наказания?
11:07
- гость -
Сие существо просто дешёвый тролль. На него просто не нужно обращать внимания. как на жужжащую муху. Противно, конечно, но...
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А чё, работать мешает? Вам противно, но всё равно работаете, да?
13.01.2021 10:51
АБОРИГЕН
Так вчера выяснили,что у него непорядки с психикой,поэтому сидеть не будет. Только лечить.
11:03
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Находясь в здравом уме и твёрдой памяти,не под воздействием наркотиков,вы верите в то что персонаж был отравлен боевым армейским химическим оружием нервно-паралитического действия из группы "Новьичок"?А дело не открывали потому что мнение царя дожидались.
11:13
- гость -
Про каких именно персонажей вы говорите? Про заместителей Родченкова, которые скоропостижно скончались? Так они сами!
В этой ситуации все прекрасны - и запад и Россия и власти.. и те и другие
хоть говененькая, но власть
13.01.2021 11:02
- гость -
Укажите конкретно, что не так в комментарии "Аборигена"? То что власть наша боится своего народа? Так про это сама же власть и говорит и показывает своими действиями.
Или Вас коробит от фамилии Навальный? Вам ласкает слух фамилия Путин? Вам нравится человек который врет в глаза своему народу?
Вот-вот-вот: и родченков и данный персонаж два сапога пара.Говорят,родченкову там за границей сделали пластическую операцию.
Навальный герой нашего времени, он как былинный богатырь, которого боится всякая нечисть. По масштабу своей деятельности и влиянию равен революционерке В. Фигнер. Вот что пишет о ней В.В. Вересаев: "Странное я испытываю чувство, когда смотрю на Веру Николаевну, когда разговариваю с нею. Я знавал не одного крупного человека. Но подобного чувства совсем не было при общении, например, с Чеховым, Короленко, Горьким, Станиславским, Шаляпиным. Здесь передо мною было настоящее, близкое, рядом стоящее. А то, что к Вере Николаевне, я еще испытывал только со Львом Толстым. Странно было видеть в настоящем этих двух людей, так ярко осиянных прошедшим. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Островский, Некрасов, Тютчев, Фет - и Лев Толстой. Желябов, Софья Перовская, Александр Михайлов, Кибальчич - и Вера Фигнер. И вот вдруг эти двое - Толстой и Фигнер - перед тобою живые, слышишь их голос, говоришь с ними. Странное, необычное впечатление, как если бы вдруг увидел и заговорил с Гете, Спартаком или Юлием Цезарем.
Я пристально приглядываюсь к ней. Какой цельный, законченный образ революционера,-- "революционера, который никогда не отступает" (ее выражение)! Слово, ни в чем не расходящееся с делом. Смелость на решительный шаг. И непрерывная борьба - на воле со всероссийским императором, в шлиссельбуржском каземате - с каким-нибудь злобным старикашкой-смотрителем"...
11:24
- гость -
Говорят,родченкову там за границей сделали пластическую операцию.
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А что плохого сделал Родченков? Вскрыл махинации? Зачем вы поощряете мошенничество?
то 11:24
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Как говорят в народе:"Свинья везде найдёт грязь".А властям нет причин бояться своего народа.По крайней мере пока).И уж во всяком случае какого-то персонажика на букву н,который сейчас уже явно льёт воду на мельницу врагов России )
И ещё, Навальный не блогер, а политик
Эта фраза звучит смешнее чем новогодние поздравления президентов.
"На главу краснодарского штаба Алексея Навального Анастасию Панченко завели административное дело о неуважении к власти за пост в инстаграме, в котором она назвала президента России Владимира Путина "экстремистом".
В связи с этим на среду назначена экспертиза, по результатам которой станет ясно, является ли отныне слово "экстремист" оскорблением".
11:33
- гость -
смешнее чем новогодние поздравления президентов
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Каких именно, которые постоянно говорят "Это был тяжёлый год" n-ное количество лет? ?
Каких именно, которые постоянно говорят "Это был тяжёлый год" n-ное количество лет? ?
Любых. В новогодние поздравления президентов верят имбецилы, такие же как и верующие в то, что Навальный политик.
11:40
- гость -
Ооо, сынок, ты тут встреваешь. Ты наверное ещё и в Конституцию РФ не веришь? А в российский Крым веришь? А в пенсионный возраст +5 веришь?
13.01.2021 11:45
- гость -
Ой дурак! (с) Смешал все в кучу.
Как кто прикрывал уголовного преступника алексея анатольевича?Президент и прикрывал,больше некому-с.
Песков: «Мы медицинские издания не читаем».
И Следственный комитет не читает, так как уголовного дела нет.
А ФСИН, получается, читают. Они что, самые умные? Кто им разрешил?
А что плохого сделал Родченков? Вскрыл махинации? Зачем вы поощряете мошенничество
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Все российские спортсмены ему очень благодарны.Как и иностранные спортсмены.Особую графу с благодарностями завели норвежские лыжники.