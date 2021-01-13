ФСИН потребовала заменить условный срок Навальному на реальный

ФСИН обвинила блогера Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы отменить условный срок.

Как пишет РБК, в карточке дела в качестве обоснования значится "неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления". Дело зарегистрировано в суде 11 января.

Навальный заявил в Twitter, что претензии у ведомства возникли в конце декабря 2020 года. ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.

При этом пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш тогда заявила, что ФСИН, зная, что Навальный находится на лечении в Германии, предписала явиться к инспектору на следующий день.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.