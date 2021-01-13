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ФСИН потребовала заменить условный срок Навальному на реальный

, ИА "Амител"
Причиной стало якобы уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции
Фото: facebook.com/navalny

Фото: facebook.com/navalny

ФСИН обвинила блогера Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы отменить условный срок.

Как пишет РБК, в карточке дела в качестве обоснования значится "неисполнение возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления". Дело зарегистрировано в суде 11 января.

Навальный заявил в Twitter, что претензии у ведомства возникли в конце декабря 2020 года. ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.

При этом пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш тогда заявила, что ФСИН, зная, что Навальный находится на лечении в Германии, предписала явиться к инспектору на следующий день.

Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

Позднее, исходя из результатов обследования, немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

В середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в поездках и якобы готовили его убийство.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.01.2021 10:48
- гость -

А разве у ФСИН отмечаются условники? Есть тут условники? Поясните!

13.01.2021 10:51
АБОРИГЕН

Как же они боятся. Просто наизнанку выворачиваются не зная что придумать и из какого пальца высосать чтобы запугать. И это убожество называется власть. Печально.
И ещё, Навальный не блогер, а политик. С этой реальностью вам надо смириться и жить дальше, визги и истерики тут уже не помогут.

13.01.2021 11:00
- гость -

Покровительство президента окончилось:непонятная резкая замена отбывания персонажем срока на зоне за воровство и мошенничество на условное,непонятные выезды за границу на лечение и отдых во время "мотания срока".И осталось лехаиму только задницу лизать его новым западным хозяевам.

13.01.2021 11:02
- гость -

Абориген,хватить заниматься амикошонством на нашем уважаемом ресурсе.

13.01.2021 11:03
- гость -

"ФСИН заинтересовало то, что, согласно материалам клиники "Шарите", где блогер проходил лечение после отравления, Навального выписали 20 сентября, а 12 октября он был здоров и должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию".

Не, ну - нужно уже определиться - верить материалам Шарите или нет! Ежели верить, то вначале нужно признать, что Навального отравили и открыть уголовное дело...

13.01.2021 11:05
- гость -

Ну походу остался один Коновалов.

13.01.2021 11:07
- гость -

13.01.2021 11:02
- гость -
Это не амикошонство. Сие существо просто дешёвый тролль. На него просто не нужно обращать внимания. как на жужжащую муху. Противно, конечно, но...

13.01.2021 11:08
- гость -

11:00
- гость -
И осталось лехаиму только задницу лизать его новым западным хозяевам.

А до этого он кому?

13.01.2021 11:09
- гость -

Интересно, а почему не год-два-три назад. Когда-нибудь мы узнаем, кто прикрывает уголовного преступника от заслуженного наказания?

13.01.2021 11:09
- гость -

11:07
- гость -
Сие существо просто дешёвый тролль. На него просто не нужно обращать внимания. как на жужжащую муху. Противно, конечно, но...
-----
А чё, работать мешает? Вам противно, но всё равно работаете, да?

13.01.2021 11:10
Гость

13.01.2021 10:51
АБОРИГЕН
Так вчера выяснили,что у него непорядки с психикой,поэтому сидеть не будет. Только лечить.

13.01.2021 11:13
- гость -

11:03
------------------------
Находясь в здравом уме и твёрдой памяти,не под воздействием наркотиков,вы верите в то что персонаж был отравлен боевым армейским химическим оружием нервно-паралитического действия из группы "Новьичок"?А дело не открывали потому что мнение царя дожидались.

13.01.2021 11:16
- гость -

11:13
- гость -
Про каких именно персонажей вы говорите? Про заместителей Родченкова, которые скоропостижно скончались? Так они сами!

13.01.2021 11:20
- гость -

В этой ситуации все прекрасны - и запад и Россия и власти.. и те и другие
хоть говененькая, но власть

13.01.2021 11:24
- гость -


13.01.2021 11:02
- гость -
Укажите конкретно, что не так в комментарии "Аборигена"? То что власть наша боится своего народа? Так про это сама же власть и говорит и показывает своими действиями.
Или Вас коробит от фамилии Навальный? Вам ласкает слух фамилия Путин? Вам нравится человек который врет в глаза своему народу?

13.01.2021 11:24
- гость -

Вот-вот-вот: и родченков и данный персонаж два сапога пара.Говорят,родченкову там за границей сделали пластическую операцию.

13.01.2021 11:25
- гость -

Навальный герой нашего времени, он как былинный богатырь, которого боится всякая нечисть. По масштабу своей деятельности и влиянию равен революционерке В. Фигнер. Вот что пишет о ней В.В. Вересаев: "Странное я испытываю чувство, когда смотрю на Веру Николаевну, когда разговариваю с нею. Я знавал не одного крупного человека. Но подобного чувства совсем не было при общении, например, с Чеховым, Короленко, Горьким, Станиславским, Шаляпиным. Здесь передо мною было настоящее, близкое, рядом стоящее. А то, что к Вере Николаевне, я еще испытывал только со Львом Толстым. Странно было видеть в настоящем этих двух людей, так ярко осиянных прошедшим. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Островский, Некрасов, Тютчев, Фет - и Лев Толстой. Желябов, Софья Перовская, Александр Михайлов, Кибальчич - и Вера Фигнер. И вот вдруг эти двое - Толстой и Фигнер - перед тобою живые, слышишь их голос, говоришь с ними. Странное, необычное впечатление, как если бы вдруг увидел и заговорил с Гете, Спартаком или Юлием Цезарем.
Я пристально приглядываюсь к ней. Какой цельный, законченный образ революционера,-- "революционера, который никогда не отступает" (ее выражение)! Слово, ни в чем не расходящееся с делом. Смелость на решительный шаг. И непрерывная борьба - на воле со всероссийским императором, в шлиссельбуржском каземате - с каким-нибудь злобным старикашкой-смотрителем"...


13.01.2021 11:29
- гость -

11:24
- гость -
Говорят,родченкову там за границей сделали пластическую операцию.
----
А что плохого сделал Родченков? Вскрыл махинации? Зачем вы поощряете мошенничество?

13.01.2021 11:32
- гость -

то 11:24
-----------------------
Как говорят в народе:"Свинья везде найдёт грязь".А властям нет причин бояться своего народа.По крайней мере пока).И уж во всяком случае какого-то персонажика на букву н,который сейчас уже явно льёт воду на мельницу врагов России )

13.01.2021 11:33
- гость -

И ещё, Навальный не блогер, а политик

Эта фраза звучит смешнее чем новогодние поздравления президентов.

13.01.2021 11:33
- гость -

"На главу краснодарского штаба Алексея Навального Анастасию Панченко завели административное дело о неуважении к власти за пост в инстаграме, в котором она назвала президента России Владимира Путина "экстремистом".

В связи с этим на среду назначена экспертиза, по результатам которой станет ясно, является ли отныне слово "экстремист" оскорблением".

13.01.2021 11:34
- гость -

11:33
- гость -
смешнее чем новогодние поздравления президентов
---
Каких именно, которые постоянно говорят "Это был тяжёлый год" n-ное количество лет? ?

13.01.2021 11:40
- гость -

Каких именно, которые постоянно говорят "Это был тяжёлый год" n-ное количество лет? ?

Любых. В новогодние поздравления президентов верят имбецилы, такие же как и верующие в то, что Навальный политик.

13.01.2021 11:45
- гость -

11:40
- гость -
Ооо, сынок, ты тут встреваешь. Ты наверное ещё и в Конституцию РФ не веришь? А в российский Крым веришь? А в пенсионный возраст +5 веришь?

13.01.2021 11:50
- гость -


13.01.2021 11:45
- гость -


Ой дурак! (с) Смешал все в кучу.

13.01.2021 12:17
- гость -

Как кто прикрывал уголовного преступника алексея анатольевича?Президент и прикрывал,больше некому-с.

13.01.2021 12:18
- гость -

Песков: «Мы медицинские издания не читаем».
И Следственный комитет не читает, так как уголовного дела нет.
А ФСИН, получается, читают. Они что, самые умные? Кто им разрешил?

13.01.2021 12:22
- гость -

А что плохого сделал Родченков? Вскрыл махинации? Зачем вы поощряете мошенничество
----------------------------------------------
Все российские спортсмены ему очень благодарны.Как и иностранные спортсмены.Особую графу с благодарностями завели норвежские лыжники.

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