"Будем хватать за кадык". Как алтайские строители борются за снижение сейсмичности

Полгода алтайские строители пытались привлечь внимание Минстроя России к проблеме повышения сейсмических норм, которые изменили для Алтайского края 1 августа 2020 года. Согласно новому документу, при строительстве зданий в Барнауле (и некоторых районах края) теперь нужно учитывать возможность землетрясений в 7 и 8 баллов. До этого здания строили с устойчивостью к 6 баллам. Эксперты опасаются, что из-за новых норм стоимость строительства возрастет минимум на 30%, жилье станет недоступным для населения, а многим девелоперам и заводам стройматериалов придется закрыться. Но самое главное: введенные нормы противоречат многолетним научным исследованиям, которые проводили в крае с подачи того же Минстроя. В ситуации разбирался amic.ru.

Разом перечеркнули

Почти пять месяцев строительное сообщество Алтайского края забрасывало письмами губернатора Виктора Томенко, Министерство строительства России, депутатов, а также Институт физики Земли РАН. Девелоперы, проектировщики, инженеры-изыскатели настаивали: исследования, которые легли в новую карту сейсмичности, не учитывают геологическое строение региона и противоречат результатам исследований. А поэтому для Барнаула, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска и многих районов Алтайского края необходимо вернуть нормативную сейсмичность в 6 баллов. Иначе наступит крах строительного комплекса.

Дело в том, что при нормативе в 7 баллов социальные и жилые объекты придется возводить с повышенной прочностью. За счет изменений в конструкции вырастет стоимость работ. Девелоперы опасаются, что квартиры подорожают как минимум на треть и станут недоступны для жителей. Что в свою очередь приведет к разорению застройщиков. Под удар попадут и производители стройматериалов: им придется пересматривать технологии, менять оборудование, чтобы производить материал, соответствующий новым нормам. Так как средства на модернизацию и переоснащение есть далеко не у каждой компании, без работы могут остаться тысячи жителей региона.

Нормативную сейсмичность в России устанавливают три карты. Они указаны в Своде правил (СП) 14.13330.2018 "СНиП II-7-8 "Строительство в сейсмических районах". По карте А ОСР-2016 (определяет сейсмичность для частных и многоэтажных домов до 25 этажей), принятой в 2020 году, в Барнауле сейсмичность увеличена с 6 до 7 баллов. Карта В (определяет параметры для домов выше 25 этажей, а также школ, больниц, детских садов, торговых центров и других зданий) с августа 2020 года вводит нормы в 8 баллов. В карте С (для объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность городов, например, атомные и электростанции) в Барнауле установлен норматив в 8 баллов.

"Атака" алтайских строителей на министерство удалась: 2 декабря 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что приказ Минстроя об усилении норм сейсмобезопасности будет отменен. Но вместо этого 8 декабря заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков провел видеосовещание, посвященное "сейсмике" в Алтайском крае.

Представители регионального Минстроя, застройщики, а также разработчики карт ОСР-2016 (специалисты Института физики Земли РАН) несколько часов обсуждали проблему. В итоге федеральные чиновники постановили: в регионе нужно провести новые геологические исследования, чтобы убедиться, что принятые в 2020 году нормативы сейсмичности неверны.

Где ошибка "зарыта"

Проблема в том, объясняет руководитель Алтайского треста инженерно-строительных изысканий (АлтайТИСИз) Евгений Горлов, что за последние 20 лет на территории страны геофизические исследования почти не проводили.

При создании карты ОСР-2016 (той, что в 2020 году определила новые нормы сейсмичности) авторы использовали математическую модель, которая работает как калька: геологическую карту сделали в других странах, но применяют и для территории России. Такой подход, по словам эксперта, в корне неверен: он приводит к ошибкам.

"Авторы заимствовали математическую модель, используемую в ряде зарубежных стран, и применили ее на территорию России. Недостаток сведений о геологической изученности нашей страны был восполнен исследованиями, проводимыми на территории других государств, имеющих сходные с Россией инженерно-геологические характеристики грунтов. Но такое заимствование приводит к погрешностям", – объясняет Евгений Горлов.

Алтайский край "подвело" то, что он оказался соседом Республики Алтай, где в начале 2000-х произошло серьезное землетрясение. Авторы карт предположили, что такие землетрясения могут быть и в нашем регионе.

"Одной из причин того, что для Алтайского края и Барнаула увеличили исходный балл сейсмичности на карте ОСР-2016, стала территориальная приближенность нашего региона к Республике Алтай. Там 27 сентября 2003 года произошла сильнейшая сейсмическая катастрофа – Чуйское землетрясение. Оно стало третьим по магнитуде среди всех землетрясений, произошедших в России с 1991 по 2020 год", – напоминает Горлов.

Парадокс в том, что при разработке карт ОСР-2016 авторы учли землетрясения в соседнем регионе, но проигнорировали результаты многолетних сейсмогеологических исследований на территории края, которые велись в рамках Федеральной целевой программы "Сейсмобезопасность территории России (2002-2010 гг.)". Сотрудники АлтайТИСИз, а также Института физики Земли, Институт земной коры и других ведомств изучали геологическое строение региона и оценивали вероятность подземных толчков.

Ирония в том, что именно во время этих наблюдений в 2003 году "грянуло" Чуйское землетрясение. И оно оказалось "выгодно" региону, так как подтвердило: большая часть населенных пунктов Алтайского края находится в безопасной зоне.

"Проведенные сейсмогеологические исследования и изучения землетрясения 2003 года позволили сделать важные выводы. Выяснилось, что интенсивность сотрясений не превысила 5-6 баллов для Кулундинской равнины (там расположены город Яровое, Благовещенский, Кулундинский и другие районы), 6 баллов для Приобского плато (там находится Барнаул, Алейск, Шипуновский, Волчихинский и другие районы) и 7 баллов для предгорий и областей низких и средних гор Алтая", – объясняет Евгений Горлов.

Именно поэтому в карте ОСР-2015, принятой в 2015 году, для Барнаула и еще 240 населенных пунктов Алтайского края сейсмичные нормы для Алтайского края менять не стали. Получается, что принятые "по кальке" нормативы 2020 года полностью перечеркивают результаты многолетних исследований ученых. На это несоответствие специалисты АлтайТИСИз указали на видеоконференции с Дмитрием Волковым.

"Мы им (разработчикам карт ОСР-2016, – прим. ред.) говорим: когда принимались ОСР-2015, нормативная сейсмичность для Алтайского края была 6,7 балла. Туда были заложены результаты проведенной вами же работы. Вы же эту работу делали, учитывали. В результате возникло замешательство: стало очевидным, что существование результатов таких работ для авторов ОСР явилось новостью", – говорит Горлов.

Собрать и доказать

Доводы алтайских экспертов убедили Минстрой. Однако выяснилось, что вернуться к старым нормативам (в 6 баллов) не так просто: сначала нужно обосновать, почему Алтайскому краю не нужны здания повышенной прочности. Региону поручили проанализировать, насколько возрастает стоимость работ при "сейсмике" в 7, 8 и 9 баллов.

"По проекту протокола наш региональный Минстрой должен передать информацию по удорожанию общественных, административных, жилых зданий при 7 баллах. Команда Минстроя занимается объектами соцкультбыта. Специалисты по типовым проектам будут сравнивать, насколько серьезно удорожание", – объясняет исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

А Союз собирает данные о стоимости кирпичного, панельного и монолитного строительства при новых нормативах. Сведения передадут в региональный Минстрой, а затем – в федеральный.

"Я получаю информацию от застройщиков региона – "Жилищной инициативы", "Алгоритма", "Союза", "Домстроя-Барнаул" и других. Мы пытаемся показать, что повышение сейсмичности невыгодно, это неправильное решение, которое создаст экономическую и социальную напряженность. Один балл сейсмичности – это еще удорожание на 15-30%. Хорошо, если у кого-то есть квартира, им не важно, что цена жилья растет. А для людей, которые планируют покупать жилье в ипотеку, это катастрофа", – убежден Вячеслав Ширшов.

Кроме того, по словам Ширшова, Минстрой России поручил научной группе, которая занималась разработкой карт ОСР-2016, вернуться к вопросу "сейсмики" в Алтайском крае. Но в этот раз анализировать геологическое строение региона им придется не из кабинета, а на месте. Впрочем, специалисты Института земной коры вряд ли будут сами проводить работы в "полевых условиях" – это ляжет на плечи местных компаний.

"Мы услышали от авторов: "Что вы паникуете, ведь есть у вас возможность провести детальное сейсмическое районирование (ДСР). То есть уточнить исходную сейсмичность как по конкретным площадкам, так и в масштабах городов и районов", – отмечает Евгений Горлов.

По его словам, с технической точки зрения проблем для проведения ДСР нет. В Алтайском крае существуют проектные институты, которые занимаются изысканиями, есть специалисты, на базе АлтайТИСИз работает лаборатория. Главный вопрос – как юридически оформят такие работы и кто их будет финансировать.

"Инициатива должна быть от правительства Алтайского края, Минстроя РФ. Требуется подготовить техническое задание, проработать механизм финансирования, объявить аукцион или тендер, заключить договоры. Но участвовать в конкурсе может кто угодно, а где гарантия, что эти исследования проведут качественно? Это должна быть научная работа под эгидой правительства, Министерства строительства, Института Земли на базе профильных региональных предприятий. Контроль – со стороны Минстроя России", – так видит эту работу руководитель АлтайТИСИз.

Ни в АлтайТИСИз, ни в СРО не смогли оценить, сколько средств потребуется на проведение работ.

"Дополнительные изыскания земли сами собой не происходят. Лично я переживаю. Сейчас власти скажут, что денег нет, и мы начнем бегать и собирать со всех застройщиков. Это не самый благоприятный исход. Наверное, компании будут скидываться. Но, извините, кроме жилья есть еще и объекты соцкультбыта. И вообще это политика, это работа местного самоуправления, чтобы создавать условия для работы компаний по строительству жилья", – уверен Вячеслав Ширшов.

Детальное сейсмическое районирование – это еще и длительная процедура, говорят эксперты. Чтобы подготовить первичные данные по Барнаулу, уйдет минимум 3-4 месяца. А в целом на исследование потребуется год-полтора.

"Анализируется геологическое строение каждого района, чем они отличаются, выводится определенная закономерность. Все это обобщается и собирается в единую картину", – объясняет Горлов.

"Вопрос повис в воздухе"

Алтайские девелоперы надеются, что на время проведения ДСР в регионе введут мораторий на новые нормы сейсмичности и застройку можно будет вести по старым.

"Мы попросили дать нам год-два. Это будет передышка. Для края проведение ДСР значимо, оно находится на контроле, и от этой работы зависит судьба строительного комплекса", – говорит председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

В АлтайТИСИз сомневаются, что мораторий будет введен.

"На видеоконференции мы подняли эту тему, но однозначного мнения по вопросу не достигнуто. Был дан такой ответ: правительство проработает этот вопрос, будет какое-то решение, но пока в этом ни в письмах, ни в переписке никто не озвучивал этот вопрос", – отмечает Евгений Горлов.

Сложность введения моратория в том, что подобный запрет необходимо вводить и в других регионах, где также возникли проблемы с применением новых карт ОСР.

"Я думаю, это будет представлять определенную сложность, потому что если принимать решение в рамках всей страны, это нецелесообразно, это перечеркивает всю работу правительства и научного сообщества. А чтобы применить отсрочку для конкретного региона, нужны серьезные основания: почему в одном регионе это будет вводиться, а в другом – нет. Тоже сумятица появляется", – говорит специалист.

Алтайские эксперты уверены: борьба за возврат к прежним нормативам только началась.

"Все это будет длиться долго. После конференции прошло почти два месяца, а мы до сих пор собираем исходные данные. Но мы все равно будем искать тот кадык, за который ухватим", – уверен Вячеслав Ширшов.

Сами проморгали

А ведь Алтайский край мог и не столкнуться с такой проблемой. В августе 2020-го, когда в России утвердили новую карту сейсмичности, девелоперы уверяли: процедура прошла без предупреждения и согласования с регионами. Выяснилось, это не совсем так.

Приказ об утверждении Изменения № 1 к СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" на тот момент министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев подписал 26 декабря 2019 года. То есть у нашего региона было как минимум полгода, чтобы ознакомиться с документом и отстоять прежние нормативы. Однако тогда алтайские строители не сочли это необходимым, так как были уверены, что для них ничего не изменится. Выносить на публичные обсуждения этот вопрос не стал и региональный Минстрой. Хотя он как профильное ведомство обязан знать обо всех изменениях в законодательстве, касающихся строительства, и оценивать их последствия.

"Мы несколько раз говорили представителям строительного сообщества: "Правительство разрабатывает новые ОСР, обратите внимание!" Нам отвечали: "У нас 6 баллов, что там могут сделать". Но когда нормативный документ ввели в действие, для Алтайского края это стало громом среди ясного неба. Однако бить во все колокола нужно было еще на стадии проработки нормативного документа, в начале 2020 года. Считать, смотреть и участвовать в обсуждении. Но этого сделано не было, потому что большая часть строителей отнеслись к назревающей проблеме легкомысленно. Никто не посмотрел проекты, публикации, не участвовал в слушаниях, не анализировали карты ОСР-2016, в которых Барнаул оказался в 7 баллах. Вот и результат", – резюмирует Евгений Горлов.

Факт

Землетрясение в горах Алтая 2003 года произошло вследствие так называемого процесса "роста гор". По данным Геофизической службы СО РАН, только с 27 сентября по 15 октября 2003 г. в Республике Алтай произошли более 70 землетрясений. У трех наиболее сильных магнитуда составила 7,5, 6,0 и 6,9. Они вызвали сотрясения силой в 4 балла на удалении до 1000 км от эпицентра. В эту зону попали Барнаул, Новосибирск, Кемерово и другие крупные города Сибири.