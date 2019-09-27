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"Схватил документы и кота". Воспоминания о землетрясении на Алтае в 2003-м году

, ИА "Амител"
Кто-то очень сильно испугался, а кто-то вообще ничего не понял
После землетрясения / Фото Дмитрий Кобзев / НГА.ru

После землетрясения / Фото Дмитрий Кобзев / НГА.ru

27 сентября 2003 года в 18:30 по местному времени в Горном Алтае произошло знаменитое в регионе Чуйское землетрясение. Первый подземный толчок был магнитудой 7,3. Эпицентр располагался на восточном склоне Северо-Чуйского хребта, рядом с селами Кызыл-Таш и Курай. В результате землетрясения никто не погиб, но разрушений оно принесло много. До этого времени Алтай считался относительно спокойной территорией. И даже для специалистов такое сильное землетрясение было неожиданностью. Тем более для людей, которые ранее с таким явлением никогда не сталкивались. Сегодня, спустя 16 лет после Чуйского землетрясения, в редакции amic.ru вспомнили, как пережили это явление и что при этом почувствовали.  

Руководитель проектов Екатерина Кузнецова: "В тот день я с семьей пришла поздравлять дедушку с днем рождения. Начало трясти как раз в разгар застолья, а когда мы все выбежали на улицу, поняли, что дедушки с нами нет. Поднимаем глаза, а он смотрит с седьмого этажа и скептически говорит, что все это несерьезно. Хотя мы видели, как качается многоэтажка".

Заместитель главного редактора Елена Лепезина: "А я даже не поняла, что происходит. В тот момент разговаривала с братом на улице и просто решила, что у меня закружилась голова. Потом из домов повалил народ. Девчонки в халатах, с полотенцем на голове, парни в тапочках, шортах. Запомнился полный мужчина с голым торсом, и кажется, даже в трусах, прижимавший к животу большой ЖК телевизор, девушка, завернутая в одеяло. Кто-то держал в руках детей или кошек. И только потом мы узнали, что произошло землетрясение. Но было как-то даже интересно слушать, у кого дома что качалось. На следующий день утром я стояла в ванной, когда дом тряхнуло. И вот тогда,  глядя, как между плитками появляется трещина, я испугалась". 

Политический обозреватель Елена Маслова: "Как сейчас помню, 27 сентября 2003 года еще не дали отопление. Вечером дома я ходила в красной вязаной кофте, с мужем готовили ужин. Прошла неделя с нашей свадьбы. Вдруг зазвенел кухонный металлический набор из шумовки, поварешки и прочих приспособлений. Подняла голову вверх – лампа качается. "Землетрясение". Схватились и побежали к выходу. Соседи тоже повыскакивали, и все как "умные" сгрудились около подъезда. Было бы землетрясение посильнее, на всех бы наш дом и упал – 12-этажная "свечка". Жильцы с верхних этажей говорили, что у них вся посуда ходуном ходила, падали вещи с полок. Люди постояли, поужасались, и обратно по домам пошли. По потолкам и стенам потом пошли трещины".

Технический директор Константин Причиненко: "Когда началось землетрясение, я схватил документы, кота и выбежал на улицу. Помню, что было очень страшно. И не только мне. Например, жители соседнего дома не возвращались в квартиры до поздней ночи и даже жгли во дворе костры". 

Редактор-корреспондент Вячеслав Кондаков: "Я пропустил оба подземных толчка в 2003 году. Даже обидно было. Столько интересовался с детства природными катаклизмами, а сам ничего не почувствовал. Во время первого толчка 27 сентября топил баню. Во время второго, 28 сентября, бегал на стадионе на физкультуре".

Специалист по развитию социальных сетей Мария Власова: "Я проснулась от того, что дверца шкафа сама открывалась и закрывалась. А на следующий день в школе уроки долго не начинались, потому что учителя и родители решали, отменять занятия из-за землетрясения или нет".

И.о. руководителя новостной службы Денис Хадов: "Я сидел с одногруппниками в актовом зале университета. “Да хватит меня толкать”, сказал мне мой друг. Но его никто не трогал. Кресла ходили ходуном из-за землетрясения".

Редактор-корреспондент Юлия Абрамкина: "В этот день я была в квартире на 9-м этаже и неожиданно диван начал куда-то "уходить". Помню, как бежала по лестнице босиком с ботинками в руках. Было жутко страшно. А потом привыкла – ощутимые толчки продолжались еще пару дней, и уже было лень каждый раз выбегать на улицу".

Корреспондент Александр Соколов: "В 2003 мне было 9 лет. Я тогда учился во вторую смену. Как раз пришел из школы и стал смотреть по телевизору "Удивительные странствия Геракла". То, что телевизор внезапно начал качаться, меня насторожило, но особого значения я этому не придал. А минут 10 спустя с работы начала звонить мама и спрашивать, все ли в порядке. Поскольку мы жили в частном доме, в тот вечер к нам приехали ночевать перепуганные родственники из многоэтажек".

Фотокорреспондент Екатерина Смолихина: "Землетрясение 2003 года я встретила под землей, а точнее на цокольном этаже художественной школы. Шатающиеся стол и картины на стенах ввели в ступор всех тогда в классе. Наша группа была разновозрастной и мы не знали, что делать. Первой среагировала женщина лет 35, она сказала нам быстро брать вещи и выходить на улицу".

По мнению ученых, землетрясение в горах Алтая произошло вследствие так называемого процесса "роста гор". По данным Геофизической службы СО РАН, только с 27 сентября по 15 октября 2003 г. в Республике Алтай произошли более 70 землетрясений. У трех наиболее сильных магнитуда составила 7.5, 6.0 и 6.9. Они вызвали сотрясения силой в 4 балла на удалении до 1000 км от эпицентра. Наибольшие разрушения землетрясение принесло Республике Алтай в Кош-Агачском и Улаганском районах. Было повреждено 1889 жилых домов, в которых проживало более 7 тысяч человек, а также 25 школ, 16 больниц. Но подземные толчки почувствовали жители практически всех регионов Сибири и в Восточном Казахстане.

До сих пор в регионе продолжают регистрироваться сейсмические явления. Но таких сильных, как в 2003 году, больше не было.


Комментарии

27.09.2019 18:43
Патамушта

В том 2003 году у меня в этот день - 27 сент, д.б. свадьба, но перенесли на неделю позже - 04 окт - была шикарная погода, солнце, тепло.
Я еще тогда подумал - вот ведь знак )) (через год разошлись, славатегосссподи).
А в тот день (как сейчас помню - было суббота) я отходил от жуткого..ээээ.... мальчишника, я думал, меня колошматит от вчерашнего, а это было землетрясение.
В одном исподнем, завернулся в одеяло, и на улицу )

27.09.2019 19:55
- гость -

Толчки были дня два. Первый раз застала на улице, думала, просто голова закружилась. Когда приехала домой, соседи все толпились на улице, кто с шубами, кто в тапках.
А на следующий день толчки начались днем, когда мы были дома. Помню, стояла в дверном проёме и слушала, как по лестнице на улицу бегут люди. Люстра качалась, посуда дребезжала.

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