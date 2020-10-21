Под угрозой – каждый второй. Производители стройматериалов опасаются массового банкротства

В Алтайском крае может резко сократиться выпуск строительных материалов. Эксперты говорят, что многие производители будут вынуждены модернизировать заводы, однако средств хватит далеко не у всех компаний. Виной всему – изменение нормативов сейсмичности для Алтайского края, которые вступили в силу 1 августа 2020 года. Теперь уже не только девелоперы, но и производители просят отменить принятые Москвой критерии, иначе, говорят, на грани банкротства окажется до 50% организаций.
Нет спроса – нет предложения
Барнаульская компания "Стройберг" производит 70-75% всего силикатного кирпича в Алтайском крае. Даже в пандемию завод не снижал объемов, работал на местный рынок и на другие регионы. Однако уже в следующем году количество выпускаемого кирпича может резко упасть: застройщики Алтайского края, работающие на рынке многоэтажных домов, могут вообще от него отказаться. Об этом amic.ru рассказал руководитель "Стройберга" Михаил Дыров.
"Алтайский край перенесли из шестибалльной сейсмической зоны в семибалльную. Это серьезно скажется на строительной отрасли, комплекс изменится полностью, будут совершенно иные проекты. Теперь, например, застройщикам запрещено строить кирпичные дома выше пяти этажей. Но девелоперам работать с такими проектами экономически невыгодно: им проще возвести 15 этажей и получить больше прибыли, поэтому они откажутся от кирпича", – предполагает Михаил Дыров.
В результате заводы будут вынуждены снижать объемы, а это станет "эффектом домино": сокращения, банкротства, убытки ждут и компании, работающие на производителей.
"Наша отрасль – выпуск силикатного кирпича – потребляет большой объем сырьевых ресурсов. Со снижением потребности в кирпиче мы будем меньше производить, соответственно, меньше добывать. А ведь добыча в основном происходит в районах, не в Барнауле. Это повлияет и на количество работающих компаний, и на занятость населения, на отчисление налогов", – отмечает бизнесмен.
Руководитель одной из производственных компаний Барнаула, которая также специализируется на выпуске кирпича, сообщил amic.ru: он уже задумывается о продаже предприятия.
"Сокращение выпуска будет не на 20%, 30%, а на все 50%, столько же уйдут с рынка. Конечно, не у всех предприятий будет спад: как говорится, кто-то процветает, кто-то угасает. Но из-за новых нормативов крупные строительные компании, скорее всего, перестанут приобретать кирпич, перейдут на другие технологии, будут использовать то, что проще, дешевле, легче, выгоднее. Я думаю, буду продавать предприятие. Большой прибыли оно никогда не приносило, теперь и вовсе не будет", – говорит предприниматель.
"У кого-то хватит средств, у кого-то – нет"
Новые правила строительства повлияют на работу не только производителей кирпича, но и заводов по выпуску железобетонных панелей: требования к этому материалу в "опасном" Алтайском крае возрастут.
"Панели, из которых сейчас возводят дома в регионе, не подходят для 7 и 8 баллов. При повышенной сейсмичности нужны более толстые панели, с усиленной арматурой. В результате себестоимость материалов вырастет в разы: ведь нужно будет менять технологии на железобетонном производстве", – отмечает он.
При нормативной сейсмичности в 7 баллов, согласно Своду правил (СП) 14.13330.2018 "СНиП II-7-8 "Строительство в сейсмических районах", запрещено строить панельные дома выше 16 этажей, кирпичные – выше 5-6 этажей. При нормативной сейсмичности в 8 баллов максимальная высота панельных домов – 14 этажей, кирпичных – 4-5 этажей.
С Дыровым соглашается и заместитель гендиректора группы компаний (ГК) "Союз" Александр Мишустин. В состав ГК входит и комбинат железобетонных изделий (БКЖБИ-2), где компания выпускает панели для собственных проектов. Что теперь будет с предприятием, как и с десятками остальных в Алтайском крае, неизвестно.
"Заводы крупнопанельного домостроения нужно будет переоборудовать: продукция, которая выпускается сегодня, не подойдет в новой зоне, спрос на нее снизится. В результате надо будет менять опалубку, оснастку, на все уйдет время. У кого-то хватит средств на переоборудование, у кого-то – нет", – говорит Мишустин.
Он отмечает, что за время пандемии стоимость практически всех строительных материалов выросла. Новые стандарты сделают строительные материалы едва не сродни золоту.
"Москва говорит – удорожание себестоимости строительства при переходе с 6 на 7 баллов сейсмичности составит 5%, с 6 на 8 баллов – 7%. Мы же настаиваем минимум на 25-30%. Нужно просто взять проект, например, детского сада и рассчитать стоимость его строительства для 6 и 8 баллов и сравнить, насколько он будет дороже", – говорит Александр Мишустин.
Руководитель компании "Стройберг" уверен: требования к зданиям в зоне с повышенной "сейсмикой" рассчитаны неверно. По его мнению, дома из кирпича намного прочнее панельных, а потому их все-таки можно возводить в 10, 12 и 14 этажей.
"Логика института, который разработал все эти нормы, непонятна. Всегда считалось, что монолитные дома самые крепкие, но кирпичные намного прочнее панельных. Почему принято такое решение по этажности? Ответить сложно. Нам точно нужно возвращаться в сейсмозону в 6 баллов, которая доказала свою правомочность: при землетрясении в 2003 году ни одно кирпичное здание не пострадало", – отмечает он.
Пока строительное сообщество Алтайского края в замешательстве. Федеральный Минстрой, рассмотрев обращение строителей региона, ответил, что изменить балльность можно. Для этого нужно проводить исследования грунтов и сейсмичности под каждое строительное "пятно", либо сделать такую работу для всего города. Только после этого в карту сейсмичности могут быть внесены корректировки. Однако это долго и дорого, уверены девелоперы. Поэтому в ближайшее время строители, проектировщики, инженерные изыскатели (проводят исследования местности, предполагаемой под будущую застройку), производители материалов, чиновники намерены провести круглый стол, чтобы совместно решить, как выбраться из этой "сейсмической ямы".
Почему в Алтайском крае повысили нормативную сейсмичность?
Алтайский край стал одним из 15 регионов России, где изменили сейсмическую зону. Федеральные эксперты пришли к выводу, что в регионе вырос риск серьезных катаклизмов: вероятность землетрясений в 8 и более баллов, происходящих раз в 50 лет, теперь оценивается не в 1% (как было до 2020 года), а в 5%. Поэтому все дома, школы и детсады должны выдерживать подземные толчки в 7 и даже 8 баллов. Алтайские строители категорически не согласны с выводом экспертов. Они настаивают, что требования о повышении безопасности зданий относятся все-таки больше к Республике Алтай, но никак не Алтайскому краю.
Комментарии
в сторону малоэтажки пойдут, не вымрут.
В данном вопросе лучше перебздеть, чем потом вытаскивать полуживых людей из обломков панелек.
"Эксперты" просто не в курсе что есть два Алтая, а признать свою ошибку не хотят, отсутствует "задняя передача".
Ну у тебя то с ЗАДНЕЙ передачей все в порядке.
Малоэтажки в окрестных сёлах будут в цене.
Заныли строители... Уже писали, что на каждом конкретном объекте нужно будет всего лишь обосновать уровень сейсмостойкости. И в Барнауле это будет гораздо проще, чем в предгорьях (край то большой).
21.10.2020 08:55
Аборигену
Ты сам то на какой передаче ходишь, передачник балин?! Или на руках передвигаешься? В коляске?
Пусть лучше производители силикатного кирпича расскажут, как отняли у населения дешёвый боровой песок. Раньше его лет 8-10 назад грузили в двух карьерах около Власихи по 50 руб/т. Потом один карьер продали в другие руки, отгрузки на сторону прикрыли. Во втором карьере песок подорожал до 150 руб. Но потом и во втором карьере тоже прикрыли отгрузку. И теперь населению его возят откуда как повезёт. Вплоть до 500 руб/т доходит цена без учёта доставки, или тогда приходится взамен брать речной. Который меньше подходит по характеристикам под конкретную работу.
а японцы строят качественно из качественных материалов, и не ноют
Получается, что у нас бОльшая часть жителей города проживает в сейсмически опасных домах. А новые коробки по ускоренным технологиям так вообще страх господень.
Заметили, как шакалёнок-табаки по кличке Месная впрягается за Аборигешу?)
Что, возбудился уже, искрометный ты наш?
Если девелоперы не понимают на чем основываются выводы проектного института по сейсмичности, то может просто взять и почитать отраслевые правила и нормативы? Им предложили - ок, хотите строить выше - обоснуйте безопасность. Но это же личные бабки тратить, кому хочется? Конечно, проще скворечников нагородить в 20 этажей без парковок и прилегающей территории - заплатить за пятак земли, а выжать из неё максимум.
Ой, да хватит уже строить в Барнауле! И так вся деревенщина уже перетащилась сюда.
21.10.2020 10:01
- гость -
Ой, да хватит уже строить в Барнауле! И так вся деревенщина уже перетащилась сюда.++++++++++++++++++++++++++++++++++ Угомонись недалекая, деревенщина уже давно в наш Задрищенск не перетаскивается, поприличнее города есть и не в Сибири.
21.10.2020 10:15
- гость -
Да что ты говоришь) То есть деревенщина сейчас по Монте-Карло расплодилась?)
А чё вы тогда сопли на кулаки наматываете, что плохо живете?
какая деревенщина... все уже здесь!! деревни полупустые стоят, а детей в деревнях почти нет.
Нужно развивать город, строить красивые здания, создавать инфраструктуру, НО не в пром. зонах, в нормальных местах, в центре... если этого не сделать отток молодежи из города в более цивилизованные города усилится, а Барнаул превратиться в гетто... Поэтому строить надо, строить надо красиво и в центре!
Да воровать меньше надо. Где не украсть-то как на стройке? Строить надо одно-двух этажные да и заселять правый берег. Парковок нет, пробки на дорогах, алкашня в подъездах. А то, что картонные дома по цене газобетона строят - это целиком аппетиты "девелоперов", да и всей торгашни в целом. Хотя может всё-таки законодатели виноваты? Стабильности в государстве нету
21.10.2020 10:59
Use
Что бы заселить правый берег надо вложиться в коммуникации серьезно и с нуля. Строителям не интересно, дорого и себестоимость вырастет не наваришься, а властям это не интересно. Проще кусок земли найти в пром. зоне и на торги его выставить. Посмотрите что произошло с так называемым "гетто-районом" Индустриальная поликлиника 14 трещала по швам от наплыва больных. Какая там концентрация населения? В городе нет хозяина и архитекторов-это факт.