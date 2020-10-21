Под угрозой – каждый второй. Производители стройматериалов опасаются массового банкротства

В Алтайском крае может резко сократиться выпуск строительных материалов. Эксперты говорят, что многие производители будут вынуждены модернизировать заводы, однако средств хватит далеко не у всех компаний. Виной всему – изменение нормативов сейсмичности для Алтайского края, которые вступили в силу 1 августа 2020 года. Теперь уже не только девелоперы, но и производители просят отменить принятые Москвой критерии, иначе, говорят, на грани банкротства окажется до 50% организаций.

Нет спроса – нет предложения

Барнаульская компания "Стройберг" производит 70-75% всего силикатного кирпича в Алтайском крае. Даже в пандемию завод не снижал объемов, работал на местный рынок и на другие регионы. Однако уже в следующем году количество выпускаемого кирпича может резко упасть: застройщики Алтайского края, работающие на рынке многоэтажных домов, могут вообще от него отказаться. Об этом amic.ru рассказал руководитель "Стройберга" Михаил Дыров.

"Алтайский край перенесли из шестибалльной сейсмической зоны в семибалльную. Это серьезно скажется на строительной отрасли, комплекс изменится полностью, будут совершенно иные проекты. Теперь, например, застройщикам запрещено строить кирпичные дома выше пяти этажей. Но девелоперам работать с такими проектами экономически невыгодно: им проще возвести 15 этажей и получить больше прибыли, поэтому они откажутся от кирпича", – предполагает Михаил Дыров.

В результате заводы будут вынуждены снижать объемы, а это станет "эффектом домино": сокращения, банкротства, убытки ждут и компании, работающие на производителей.

"Наша отрасль – выпуск силикатного кирпича – потребляет большой объем сырьевых ресурсов. Со снижением потребности в кирпиче мы будем меньше производить, соответственно, меньше добывать. А ведь добыча в основном происходит в районах, не в Барнауле. Это повлияет и на количество работающих компаний, и на занятость населения, на отчисление налогов", – отмечает бизнесмен.

Руководитель одной из производственных компаний Барнаула, которая также специализируется на выпуске кирпича, сообщил amic.ru: он уже задумывается о продаже предприятия.

"Сокращение выпуска будет не на 20%, 30%, а на все 50%, столько же уйдут с рынка. Конечно, не у всех предприятий будет спад: как говорится, кто-то процветает, кто-то угасает. Но из-за новых нормативов крупные строительные компании, скорее всего, перестанут приобретать кирпич, перейдут на другие технологии, будут использовать то, что проще, дешевле, легче, выгоднее. Я думаю, буду продавать предприятие. Большой прибыли оно никогда не приносило, теперь и вовсе не будет", – говорит предприниматель.

"У кого-то хватит средств, у кого-то – нет"

Новые правила строительства повлияют на работу не только производителей кирпича, но и заводов по выпуску железобетонных панелей: требования к этому материалу в "опасном" Алтайском крае возрастут.

"Панели, из которых сейчас возводят дома в регионе, не подходят для 7 и 8 баллов. При повышенной сейсмичности нужны более толстые панели, с усиленной арматурой. В результате себестоимость материалов вырастет в разы: ведь нужно будет менять технологии на железобетонном производстве", – отмечает он.



При нормативной сейсмичности в 7 баллов, согласно Своду правил (СП) 14.13330.2018 "СНиП II-7-8 "Строительство в сейсмических районах", запрещено строить панельные дома выше 16 этажей, кирпичные – выше 5-6 этажей. При нормативной сейсмичности в 8 баллов максимальная высота панельных домов – 14 этажей, кирпичных – 4-5 этажей.

С Дыровым соглашается и заместитель гендиректора группы компаний (ГК) "Союз" Александр Мишустин. В состав ГК входит и комбинат железобетонных изделий (БКЖБИ-2), где компания выпускает панели для собственных проектов. Что теперь будет с предприятием, как и с десятками остальных в Алтайском крае, неизвестно.

"Заводы крупнопанельного домостроения нужно будет переоборудовать: продукция, которая выпускается сегодня, не подойдет в новой зоне, спрос на нее снизится. В результате надо будет менять опалубку, оснастку, на все уйдет время. У кого-то хватит средств на переоборудование, у кого-то – нет", – говорит Мишустин.

Он отмечает, что за время пандемии стоимость практически всех строительных материалов выросла. Новые стандарты сделают строительные материалы едва не сродни золоту.

"Москва говорит – удорожание себестоимости строительства при переходе с 6 на 7 баллов сейсмичности составит 5%, с 6 на 8 баллов – 7%. Мы же настаиваем минимум на 25-30%. Нужно просто взять проект, например, детского сада и рассчитать стоимость его строительства для 6 и 8 баллов и сравнить, насколько он будет дороже", – говорит Александр Мишустин.

Руководитель компании "Стройберг" уверен: требования к зданиям в зоне с повышенной "сейсмикой" рассчитаны неверно. По его мнению, дома из кирпича намного прочнее панельных, а потому их все-таки можно возводить в 10, 12 и 14 этажей.

"Логика института, который разработал все эти нормы, непонятна. Всегда считалось, что монолитные дома самые крепкие, но кирпичные намного прочнее панельных. Почему принято такое решение по этажности? Ответить сложно. Нам точно нужно возвращаться в сейсмозону в 6 баллов, которая доказала свою правомочность: при землетрясении в 2003 году ни одно кирпичное здание не пострадало", – отмечает он.

Пока строительное сообщество Алтайского края в замешательстве. Федеральный Минстрой, рассмотрев обращение строителей региона, ответил, что изменить балльность можно. Для этого нужно проводить исследования грунтов и сейсмичности под каждое строительное "пятно", либо сделать такую работу для всего города. Только после этого в карту сейсмичности могут быть внесены корректировки. Однако это долго и дорого, уверены девелоперы. Поэтому в ближайшее время строители, проектировщики, инженерные изыскатели (проводят исследования местности, предполагаемой под будущую застройку), производители материалов, чиновники намерены провести круглый стол, чтобы совместно решить, как выбраться из этой "сейсмической ямы".

Почему в Алтайском крае повысили нормативную сейсмичность?

Алтайский край стал одним из 15 регионов России, где изменили сейсмическую зону. Федеральные эксперты пришли к выводу, что в регионе вырос риск серьезных катаклизмов: вероятность землетрясений в 8 и более баллов, происходящих раз в 50 лет, теперь оценивается не в 1% (как было до 2020 года), а в 5%. Поэтому все дома, школы и детсады должны выдерживать подземные толчки в 7 и даже 8 баллов. Алтайские строители категорически не согласны с выводом экспертов. Они настаивают, что требования о повышении безопасности зданий относятся все-таки больше к Республике Алтай, но никак не Алтайскому краю.