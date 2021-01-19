Житель Рубцовска вышел на прогулку и случайно обнаружил свалку

Житель Рубцовска вышел на прогулку и обнаружил несанкционированную свалку возле реки Алей. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

"Вчера в 16:30 гулял около бетонного моста через р. Алей. Решил спуститься под мост, посмотреть на рыбаков, но тут мой взгляд упал на это... Минут 10 стоял, смотрел и не мог прийти в себя, я просто не ожидал такого от рубцовчан! Зачем гадить там, где ты живешь?" – написал он в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Пользователи соцсети предположили, что мусор в этом месте выбрасывают из отеля, который расположен неподалеку, однако никаких доказательств этому нет.

Ранее amic.ru писал о том, что житель Барнаула заметил горы строительного мусора за ТЭЦ-3.