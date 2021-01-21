Рядового Шамсутдинова, расстрелявшего алтайских солдат, приговорили к 24,5 года колонии

Суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье, к 24,5 года заключения в колонии строгого режима. Семьям погибших присудили компенсации по полтора миллиона рублей.

"Приговорить за убийство восьми лиц к 19 годам лишения свободы, за покушение на убийство двух лиц – к девяти годам лишения свободы. Путем частичного сложения сроков назначить окончательное наказание в виде 24 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", – цитирует приговор судьи "Лента.ру".

Гражданские иски родственников погибших удовлетворены частично. Изначально с Шамсутдинова требовали 28 миллионов рублей компенсации морального вреда.

При этом обвинение просило приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы – максимальному сроку, предусмотренному УК РФ.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров. Еще двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края.

Сторона защиты смогла доказать, что истинной причиной инцидента стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части. Присяжные признали Шамсутдинова виновным, однако сочли, что он заслуживает снисхождения.