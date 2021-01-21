Песков назвал эффективными меры по сдерживанию роста цена на продукты в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективными меры, которые приняло правительства для сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло. По его словам, профильные ведомства мониторят стоимость основных продуктов, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка.

Как пишет ТАСС, расширение подобных мер на другие продукты зависит от динамики цен и этим занимается проавительство. Основной задачей Песков назвал предотвращение колебаний стоимости базовых товаров за пределы, которые определяются сезонными факторами и особенностями ситуации на мировых рынках.

Напомним, что в декабре правительство ввело фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло в пределах Урала. В Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке для корректировки стоимости ввели поправочные коэффициенты.

Данная мера была введена после критики президента РФ Владимира Путина, который обратил внимание на то, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.

Как ранее сообщил amic.ru, в 2021 году правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на хлеб и муку в России из-за роста стоимости зерновых.