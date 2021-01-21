Коммунальную аварию в барнаульском дворе ликвидировали

Коммунальная авария возле дома на улице Интернациональной, 254 ликвидирована. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского водоканала.

Напомним, что днем 21 января очевидцы рассказали о коммунальной аварии между домом № 254 по улице Интернациональная и детским садом № 117 на переулке Прудском, 31. Вода залила территорию нескольких домов и почти все пространство за домом. Работы на месте контролировали представители администрации Центрального района.

Ранее amic.ru писал о коммунальной аварии на улице Малахова, из-за которой образовалась пробка. Вода подтопила проезжую часть. На устранение порыва у коммунальщиков ушло двое суток.