Двор жилого дома затопило из-за очередной коммунальной аварии в Барнауле

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о коммунальной аварии у дома на Интернациональной, 254. Вода залила территорию нескольких дворов и почти все пространство за домом.

"В результате повреждения произошел выход воды между домом 254 по ул. Интернациональная и детским садом 177 по пер. Прудскому, 31. Водопровод закрывают. На месте присутствуют представители администрации Центрального района. Работы по устранению аварии продолжаются", — прокомментировали ситуацию в водоканале.

Ранее amic.ru писал о коммунальной аварии на улице Малахова, из-за которой образовалась пробка. Вода подтопила проезжую часть. На устранение порыва у коммунальщиков ушло двое суток.