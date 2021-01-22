Сбербанк подал заявку на регистрацию собственной криптовалюты под названием сберкоин. Об этом сообщают "Известия".

"С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена", – рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.

Технологию протестировали внутри банка и уверены, что она будет удобной для клиента. Запустить валюту планируют к весне 2021 года.

Ранее amic.ru писал о том, что курс биткоина достиг своего исторического максимума.