В Алтайском крае установили местную надбавку для максимальных цен на сахар и масло

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко установил повышающие коэффициенты на стоимость сахара и масла. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Как сказано в документе, в розничных сетях края повышающий коэффициент на сахар-песок составит 1,069, а на рафинированное подсолнечное масло – 1,03. Эти надбавки ретейлеры смогут начислять на установленные кабинетом министров максимальные цены.

Напомним, что максимальная планка для сахара составляет 46 рублей за килограмм и 110 рублей – за литр масла. Получается, в Алтайском крае максимальные цены на эти продукты составят 49,2 и 113,3 рубля соответственно.

Как писал amic.ru, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал действия министров в ситуации с ростом цен на продукты и поручил решить эту проблему. Вскоре правительство РФ ввело фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло в пределах Урала. В Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке для корректировки стоимости ввели поправочные коэффициенты.