В Алтайском крае установили местную надбавку для максимальных цен на сахар и масло

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко установил повышающие коэффициенты на стоимость сахара и масла. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Как сказано в документе, в розничных сетях края повышающий коэффициент на сахар-песок составит 1,069, а на рафинированное подсолнечное масло – 1,03. Эти надбавки ретейлеры смогут начислять на установленные кабинетом министров максимальные цены.
Напомним, что максимальная планка для сахара составляет 46 рублей за килограмм и 110 рублей – за литр масла. Получается, в Алтайском крае максимальные цены на эти продукты составят 49,2 и 113,3 рубля соответственно.
Как писал amic.ru, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал действия министров в ситуации с ростом цен на продукты и поручил решить эту проблему. Вскоре правительство РФ ввело фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло в пределах Урала. В Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке для корректировки стоимости ввели поправочные коэффициенты.
Комментарии
А зарплату повысят, томенку в отставку короче. Да и хозяина его тоже туда.
Отлично. Теперь ждём пока свою местную надбавку для максимальных цен сделают мэры и главы районов.
И нет проблемы с ростом цен!
а ничего что это самое масло здесь же и производят?
а ничего что это самое масло здесь же и производят?
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И что что производят? Границы открыты, оно как производится, так же и выводится цистернами в Китай и продается по рыночной цене за доллары.
подсолнечное масло самое дешманское до указа сдерживать цены в декабре - 80 рэ
сейчас - 100
норм так держать
Алтайское масло привезут в Москву и продадут максимум по 110, здесь его должны продавать по 113, что непонятного то, везти ж не надо! Вы разве не привыкли к обьяснениям, что бензин дорожает, потому что дешевеет нефть?
ну чё походу ждём в магазинах пальмовое масло подкрашенное в желтый цвет под видом подсолнечного?