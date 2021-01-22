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Новости

В Алтайском крае установили местную надбавку для максимальных цен на сахар и масло

, ИА "Амител"
Соответствующий документ уже подписал губернатор Виктор Томенко
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко установил повышающие коэффициенты на стоимость сахара и масла. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Как сказано в документе, в розничных сетях края повышающий коэффициент на сахар-песок составит 1,069, а на рафинированное подсолнечное масло – 1,03. Эти надбавки ретейлеры смогут начислять на установленные кабинетом министров максимальные цены.

Напомним, что максимальная планка для сахара составляет 46 рублей за килограмм и 110 рублей – за литр масла. Получается, в Алтайском крае максимальные цены на эти продукты составят 49,2 и 113,3 рубля соответственно.

Как писал amic.ru, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал действия министров в ситуации с ростом цен на продукты и поручил решить эту проблему. Вскоре правительство РФ ввело фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло в пределах Урала. В Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке для корректировки стоимости ввели поправочные коэффициенты.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.01.2021 12:07
- гость -

А зарплату повысят, томенку в отставку короче. Да и хозяина его тоже туда.

22.01.2021 12:10
- гость -

Отлично. Теперь ждём пока свою местную надбавку для максимальных цен сделают мэры и главы районов.

22.01.2021 12:19
- гость -

И нет проблемы с ростом цен!

22.01.2021 12:31
- гость -

а ничего что это самое масло здесь же и производят?

22.01.2021 12:58
- гость -

а ничего что это самое масло здесь же и производят?
-----------------------

И что что производят? Границы открыты, оно как производится, так же и выводится цистернами в Китай и продается по рыночной цене за доллары.

22.01.2021 13:05
- гость -

подсолнечное масло самое дешманское до указа сдерживать цены в декабре - 80 рэ
сейчас - 100
норм так держать

22.01.2021 13:19
- гость -

Алтайское масло привезут в Москву и продадут максимум по 110, здесь его должны продавать по 113, что непонятного то, везти ж не надо! Вы разве не привыкли к обьяснениям, что бензин дорожает, потому что дешевеет нефть?

22.01.2021 13:23
- гость -

ну чё походу ждём в магазинах пальмовое масло подкрашенное в желтый цвет под видом подсолнечного?

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