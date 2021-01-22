В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 21 513 – до 3 677 352 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Санкт-Петербурге (+3104 человека за сутки), Москве (+3037) и Московской области (+1142). Алтайский край (+192) на 22 января занимает 35-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за все время 3 081 536 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 27 318 пациентов.

Скончались за последние сутки 580 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 68 412 летальных случаев.

Ранее россиянам раскрыли способ снизить риск заражения коронавирусом. Оказалось, для этого необходимо дышать чистым воздухом на протяжении всех суток – даже во время сна.