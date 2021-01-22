15 больных ковидом скончались в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1827.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 192 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 37 316 человек. Выздоровели 33 277 человек (+153 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 52, Бийск – 15, Рубцовск – 14, Славгород – 7, Новоалтайск, Локтевский район – по 5 заболевших, Павловский район – 4, Алейск, Белокуриха, Заринск, Благовещенский, Заринский, Егорьевский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Мамонтовский, Новичихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Баевский, Бийский, Быстроистокский, Завьяловский, Змеиногорский, Ключевский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомайский, Романовский, Солонешенский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Угловский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 389 пациентов, из них 115 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 803 койки.