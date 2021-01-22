Глава Октябрьского района Барнаула покинул пост, не проработав на нем и трех месяцев

Мэр Барнаула Вячеслав Франк принял отставку Андрея Овсянникова, возглавлявшего Октябрьский район краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Овсянников написал заявление на увольнение по собственному желанию. С 21 января он освобожден от занимаемой должности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что готовящаяся отставка связана с интересом правоохранительных органов к персоне Овсянникова.

Напомним, 10 ноября глава Октябрьского района Вячеслав Новиков покинул пост по собственному желанию. После увольнения чиновника Овсянников занял вакантную должность, но проработать достаточно долго на этом месте у него не получилось.