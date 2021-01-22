Глава Октябрьского района Барнаула покинул пост, не проработав на нем и трех месяцев

Мэр Барнаула Вячеслав Франк принял отставку Андрея Овсянникова, возглавлявшего Октябрьский район краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Овсянников написал заявление на увольнение по собственному желанию. С 21 января он освобожден от занимаемой должности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что готовящаяся отставка связана с интересом правоохранительных органов к персоне Овсянникова.
Напомним, 10 ноября глава Октябрьского района Вячеслав Новиков покинул пост по собственному желанию. После увольнения чиновника Овсянников занял вакантную должность, но проработать достаточно долго на этом месте у него не получилось.
Комментарии
Совершенно его не знаю, но по лицу видно, что не пахарь, а барчук. Интересно, кто продвигает подобные кадры.
место проклятое
Место нормальное. Нет государственных руководителей.
И кому теперь повезет?
возьмите меня)))
Проворовался? Быстро...
Открыл ссылку про интерес органов. Все претензии в том что он ездил на служебном авто в Барнаул. Вы бы его еще арестовали за это!!. А как он вообще должен был передвигаться, рядом бежать с авто чтоли?
22.01.2021 17:04
Fkt
Ну раз так, то явно провороваться не успел. Просто внутрикоррупционные разборки. Запасаемся пивом и орешками.