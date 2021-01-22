Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко, возглавляющего местный штаб Алексея Навального, задержали люди в гражданской одежде.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в Twitter народного избранника. На кадрах видно, что один из участников задержания продемонстрировал документы, но не назвал причину, по которой следует "проследовать в автомобиль".

Как пишет "Тайга.инфо", депутата задержали рядом с его домом. Парламентарий направлялся на заседание комиссии Горсовета по этике, рассматривающей жалобу на Бойко в связи с его высказыванием по поводу несогласованных акций протеста, связанных с задержанием Навального.

Ранее amic.ru писал, что родителей барнаульских школьников призывают удержать детей от участия в этих митингах, так как могут возникнуть "провокации", угрожающие их здоровью.