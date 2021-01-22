Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко, возглавляющего местный штаб Алексея Навального, задержали люди в гражданской одежде.
Видеозапись с места происшествия опубликовали в Twitter народного избранника. На кадрах видно, что один из участников задержания продемонстрировал документы, но не назвал причину, по которой следует "проследовать в автомобиль".
Как пишет "Тайга.инфо", депутата задержали рядом с его домом. Парламентарий направлялся на заседание комиссии Горсовета по этике, рассматривающей жалобу на Бойко в связи с его высказыванием по поводу несогласованных акций протеста, связанных с задержанием Навального.
Ранее amic.ru писал, что родителей барнаульских школьников призывают удержать детей от участия в этих митингах, так как могут возникнуть "провокации", угрожающие их здоровью.
Сергей:— Сергей Бойко (@_sergey_boyko) January 22, 2021
— Не бейте полицию.
— Несовершеннолетние не ходите без разрешения родителей.
Полиция: pic.twitter.com/TZUSM5ElbA
Комментарии
Как аресты помогут решить вопрос с вороватостью главы? Ну арестуете вы оппозицию, прийдут более радикально настроенные люди, дальше что террористическую организацию "Народная воля" организовывать несогласным?
задержали люди в гражданской одежде
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Да это же бандиты!
Какая коррупция все в руках состоятельных ребят. Капитализм.
Бандиты совсем распоясались. То законно избранного губернатора похитят, то депутата горсовета. Совсем не думают, что их реально же народ выбрал. Надеюсь, что настанут времена когда народ научится отстаивать свои интересы и защищать выбранных людей.