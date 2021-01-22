Песков назвал расследование о "дворце для Путина" "качественной клюквой"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу расследования Алексея Навального о "дворце для Путина", в котором борец с коррупцией заявил, что реальным владельцем участка у Геленджика и расположенной на ней инфраструктуры, якобы, является российский лидер.

"Вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров", — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что информация не соответствует действительности и Путин не имеет отношения к объектам в Геленджике.

Вместе с тем Песков не назвал реального хозяина недвижимости, сославшись на то, что это "не его забота". Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что бизнесмены имеют право любые объекты, если они не нарушают законодательство.

Стоит отметить, что за обсуждаемый ролик на видеохостинге YouTube набрал больше 55 млн просмотров. Сам Навальный, в свою очередь, находится под арестом и ждет судебного заседания по делу об уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

ФСИН считает, что блогер после выписки из немецкой клиники должен был явиться в органы, чтобы отметиться как условно осужденный гражданин, но не сделал этого. Навальный настаивает, что до прибытия в Россию продолжал лечение амбулаторно, и поэтому не мог явиться.