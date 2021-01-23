МВД: около 2 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в Барнауле

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле по всему городу приняли участие 2 тыс. человек.
Как пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", в акции на площади Советов участвовали порядка 500 человек.
Напомним, что 23 января жители Барнаула собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.
Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в правоохранителей, после чего начались задержания.
Позднее задержанные обратились за помощью к алтайским коммунистам. В приемную депутатов АКЗС от КПРФ поступила информация, согласно которой около 20 человек находятся в Железнодорожном РОВД более четырех часов без предъявления и оформления документов.
Комментарии
Как ранее сообщил amic.ru, 23 января по меньшей мере три тысячи человек собрались на несанкционированной акции
"Московские медики заявили, что на незаконной акции протеста в центре города находятся 19 человек, зараженных COVID-19. Об этом сообщает портал Мосгорздрава.
«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — сказано в сообщении.
Ранее эти лица уже нарушали карантин и требование обязательной самоизоляции.
Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль над тем, как больные ковидом соблюдают карантин.
До акции в Роспотребнадзоре предупреждали, что массовые собрания граждан могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации". Об этом сообщает "Рамблер".
А у нас и мониторинга такого нет.