МВД: около 2 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в Барнауле

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле по всему городу приняли участие 2 тыс. человек.

Как пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", в акции на площади Советов участвовали порядка 500 человек.

Напомним, что 23 января жители Барнаула собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в правоохранителей, после чего начались задержания.

Позднее задержанные обратились за помощью к алтайским коммунистам. В приемную депутатов АКЗС от КПРФ поступила информация, согласно которой около 20 человек находятся в Железнодорожном РОВД более четырех часов без предъявления и оформления документов.