"ОВД-Инфо": на несанкционированных акциях в Алтайском крае задержали 29 человек

Количество задержанных на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального в Алтайском крае выросло до 29. По данным проекта "ОВД-Инфо", в отделах полиции оказались 20 жителей Барнаула и девять жителей Бийска.

Всего, по данным на 22:30, в России задержали 1614 человек, большинство из которых (513) – в Москве. Еще 212 человек оказались в автозаках в Санкт-Петербурге, 92 – в Новосибирске, 49 – в Омске.

Как ранее сообщил amic.ru, по данным ГУ МВД по Алтайскому краю, в несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Барнауле по всему городу приняли участие 2 тыс. человек. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в правоохранителей, после чего начались задержания.

Задержанные обратились к алтайским коммунистам. В приемную депутатов АКЗС от КПРФ поступила информация, согласно которой около 20 человек находятся в Железнодорожном РОВД более четырех часов без предъявления и оформления документов. Позднее их начали отпускать по одному.