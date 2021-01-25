Авторов фильма "Дворец для Путина" решили пригласить в "КиноСоюз"

Режиссер Виталий Манский в эфире канала RTVI рассказал о том, что создателей фильма "Дворец для Путина" хотят позвать в "КиноСоюз". Манский отметил, что свою задачу картина выполнила безупречно.

"У этого фильма не было никаких кинематографических задач. У него были задачи общения с массовым зрителем, с гражданами России, электоратом, который рано или поздно должен прийти на избирательные участки и проголосовать за свое будущее", – сказал он.

По словам режиссера, за три дня расследование посмотрели более 67 млн человек. Такого эффекта могло бы не быть, если бы авторы решили сделать историю сложнее и изысканнее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фильм "Дворец для Путина". Он заявил, что информация не соответствует действительности, и Путин не имеет отношения к объектам в Геленджике. Вместе с тем Песков не назвал реального хозяина недвижимости, сославшись на то, что это "не его забота".