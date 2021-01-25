Гараж вместе с автомобилем сгорели в пожаре в Республике Алтай

Пожар произошел в частном доме в Горно-Алтайске 24 января. Спасателям удалось спасти мужчину и двоих его сыновей, однако огонь почти полностью уничтожил гараж вместе с автомобилем.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Республике Алтай, сообщение о возгорании на улице Высокогорная поступило 24 января в 3:52 от соседей, которые заметили густой дым. Прибыв на место пожара спасатели обнаружили, что открытым огнем горит гараж и надворные постройки под одной крышей, существует угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

Звено газодымозащитной службы немедленно занялось поиском людей в доме и при проверке задымленных помещений обнаружили спящих жильцов – хозяина дома и двоих сыновей 10 и 18 лет. Их немедленно эвакуировали на улицу и передали бригаде скорой помощи, благодаря чему никто не пострадал.

Огонь ликвидировали в течение 35 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров – огонь повредил гараж и находившееся в нем авто. Причина возгорания устанавливается.