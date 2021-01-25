Прямой воздушный рейс в Санкт-Петербург появится в Барнауле

Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова сообщает об открытии прямых рейсов из Барнаула в Санкт-Петербург. Начало полетов планируется с 24 апреля 2021 года.

Как пишет пресс-служба воздушной гавани, рейсы будут осуществляться авиакомпанией Nordwind на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Вылет из Санкт-Петербурга запланирован по вторникам и пятницам в 22:30, прилет в Барнаул – в 06:45 по местному времени. Из Барнаула самолет отправляется по средам и субботам в 08:30 с прибытием в Санкт-Петербург в 09:10.

Стоимость билетов составит от 6199 рублей в одну сторону.