Мясников заступился за силовика, ударившего женщину в живот на несогласованной акции

Врач и телеведущий Александр Мясников заступился за сотрудника полиции, который ударил 54-летнюю женщину во время несогласованного митинга в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что горожанка сама встала на его пути, когда тот выполнял свою работу.
"Парень при исполнении, идет "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками: "За что?!" Это не женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины – там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач, – потенциальный противник", – написал он.
При этом телеведущий признал, что произошедшее вызывает беспокойство, а на видео все выглядит неоправданным и женщину ему очень жаль. Однако решать проблему, по его мнению, нужно в правовом поле, а не в информационном. Те же, кто сейчас пытается "закатать в асфальт" этого силовика, "раскручивают американский сценарий лета 2020 года по дискредитации правоохранителей", предостерег Мясников.
Напомним, 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой силовик во время несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге пнул женщину в живот, когда та встала на его пути. Горожанка упала и ударилась головой. Ей потребовалась госпитализация. Вскоре перед женщиной в полиции извинились, пообещав, что виновника травмы найдут и накажут.
Ранее правозащитники назвали итоговое число задержанных на протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших по стране 23 января. По данным "ОВД-Инфо", во всех городах задержали 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов.
Комментарии
врач должен врачевать, а не в политику лезть.
Лизоблюд прокачанный. Завидует дворцу Малышевой, но догонит, похоже.
Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок
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Да чего уж! Надо сразу из табельного без предупреждения в голову
Как же так - женщина перед заигравшимся в войнушку детиной встала! Он уверовал, что ему все можно, как и гарант, а нет. Нельзя
Врач и телеведущий Александр Мясников заступился за сотрудника полиции, который ударил 54-летнюю женщину во время несогласованного митинга в Санкт-Петербурге.
поздно пить боржом, он уже по велению начальства уже цветы приносил
то-ли еще будет....
И это говорит врач, да у нас по всей России такие врачи, подойдут и перешагнут через тебя.
По моему так бабка для этого и пошла на митинг, что бы получить.
Там оператор и бабка выжидали.Метров 30 того волокли по проезжей части.Бабка вышла на проезжую часть и встала у них на пути.Омоновец её толканул в ногу,бабка упала,её отвезли в реанимацию,где она прошла краткосрочный курс реанимирования,на который не понадобилось ни зелёнки, ни йода.Через полчаса её перевели в общую палату, а через два выписали.
Да космонавт уже в больницу цветы приносил. Парня, кинувшего пластиковый стаканчик решили посадить, потому что, видимо, не извинился. Принес бы космонавту цветы - всё ему забыли бы тоже, да?
Мясников абсолютно прав. Полицейскому во время пресечения противоправных действий некогда сортировать правонарушителей по полу и возрасту. Посему, не хочешь получить дубинкой по голове или ногой в живот - не принимай участия в преступлениях и правонарушениях. А уж "пожилой женщине" тем более нужно сидеть дома и заниматься семьёй. Я вообще удивляюсь терпению полицейских и росгвардейцев. ПО такому поведению толпы накрошенных голов вполне могло быть значительно больше. А уж таких, как питерский "боксёр", вообще при задержании нейтрализовать нужно.
Если бы руки были свободны, может так и сделал. А в данной ситуации защитить себя и освободить место для исполнения обязанностей смог только ногой.
Если женщина сама так решила и пошла в атаку на танк с голыми руками, может он ей ещё жизнь спас? Не этот так другой дал бы дубиной по голове, или в толпе бы затоптали, а так расслабляющий удар, и женщина пошла домой.
Если акции протеста продолжаться, ждём сакральную кровь (жертву), собственно ради чего все это и затевалось. Митинг, столкновения, сакральная жертва, свержение действующей власти, разделение общества, гражданская война. В общем ни чего нового не видим. Старая, проверенная, западная, безотказная схема. Кто хочет западу помочь, вперёд.
. А уж "пожилой женщине" тем более нужно сидеть дома и заниматься семьёй.
а как-же методичка шарпа
раз цветы принес - значит она работает )))
Что вы хотели зарплату ему бюджет платит, вот хоть слово против скажи, уволят! Вот такая политическая проституция, на том выборы и держаться!
Совсем скатился. За деньги готов оправдать любую дичь. Пытки гестапо и чикистов это же тоже служебная необходимость.
Что мешает проводить митинги законно. Что мешает показывать народу деятельность всех партий их более шестидесяти. Польза этих партий, кто финансирует эти партии. Работать с населением нужно.
Как же лахта резвится в комментах, видать сильно мечтает попасть во Дворец на Аквадискотеку.
Это давно уже не врач, а палач.
Путин сказал что при захвате Капитолия жестко всех подавили и расстреляли. но забыл уточнить что на российских протестах никто ничего не захватывал))))
Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты» удалить материал о подготовке провокаций и драк на митинге в Москве
«Новая газета» по требованию Роскомнадзора удалила материал о том, что в подмосковном пансионате «студентов вузов и колледжей» готовили под видом демонстрантов провоцировать драки на митинге 23 января. Об этом сообщила редакция издания.
Им никому не надо законно. Им надо расшатать ситуацию.
А то иш чего возомнили, ботинки дяди Сэма не целуем, и в ж.пу ему не заглядываем. Непорядок.
Путин подтвердил версию Навального, о том что Дворец не его, следовательно всё остальное в ролике правда.
26.01.2021 10:02
- гость -
Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты» удалить материал о подготовке провокаций и драк на митинге в Москве
и правильно сделал - нефиг палить хату)))
26.01.2021 09:38
- гость -
Дело не в ударе в живот а в том, как вы себя ведете после - выкладываете видео где с довольной рожей рассказываете какие вы крутые. Однозначно - копа под суд!!!
10:05
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Правда что у нас в стране дворцы строят и покупают туда дорогостоящую заграничную мебель для "особых" людей.А для простых не находятся денег для ремонта школ и больниц.А также "экономят" на пенсиях стариков.
Бабка заявления не писала.С ней поговорили и как не крути она препятствовала законным действиям полиции-препровождению задержанного в авто.