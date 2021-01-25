Правозащитники назвали число задержанных в ходе субботних протестов в России

Во время протестных акций, которые прошли 23 января во многих городах России, задержали почти 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
"К 05:00 25 января суды вынесли 82 решения о назначении административного ареста, 52 – о штрафе, 5 – об обязательных работах, два дела вернули в полицию", – говорится в сообщении.
Пострадали, по данным правозащитников, не менее 28 человек. Возбуждено не менее 15 уголовных дел.
"Мы продолжаем уточнять данные по задержанным 23 января – их реальное количество точно больше, чем мы указали в нашей карточке. Но наш приоритет сейчас – помощь в судах, и именно на этом сосредоточены наши ресурсы", – добавили правозащитники.
Ранее amic.ru писал о том, что число задержанных на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального в Алтайском крае выросло до 29.
Комментарии
Надо их в черные списки как алиментщиков, чтоб из страны не удрапали.
Что то я за аборигена волнуюсь, пропал. Вдруг задержали на митинге как несовершеннолетнего, передали родителям, а те лишили ребёнка интернета.)))
Смотрел видео как эти " детки" кидались на омон агрессивно и со злобой.
Думаю что штрафы должны быть на порядок выше. Провоцировали людей на службе, а те должны были кланяться и извиняться перед этими свиньями ломающими им ребра?
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Две участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн при задержании сбили на машине полицейского в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Девушки во время задержания за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Активистки задержаны и находятся в отделении полиции", - сказал собеседник агентства.
25.01.2021 11:32
- гость -
Мое мнение, что свиньи сидят за красной стеной и они довели людей до митинга! А в полицию никто никого не гнал работать! Сам пошел - терпи! А когда омон женщин бьет которые вели себя спокойно и не выказывали агрессии? Что с этими силовиками делать?
25.01.2021 11:37
- гость -
25.01.2021 11:32
- гость -
Мое мнение, что свиньи сидят за красной стеной и они довели людей до митинга! А в полицию никто никого не гнал работать! Сам пошел - терпи! А когда омон женщин бьет которые вели себя спокойно и не выказывали агрессии? Что с этими силовиками делать?
8000
поддерживаю данного оратора
опять все с ног на голову переворачивают.
откуда там дети?
основной возраст участников 25-38 лет
дети 2%
те кто с зеваками стоял смотрел
25.01.2021 11:37
- гость -
действительно хотите жить в обществе , в котором кучке молодняка дано право ничего не делать , бить людей на службе Обязанных поддерживать порядок, платить им за их никчемные выступления?
Те что за стеной - им по барабану вот эти выс еры, ни холодно ни жарко. А гражданская война нужна только чтоб разграбить страну.
ОМОН был на работе , а женщина пришла развлекаться , вот и развлеклась ( попала под горячую руку ), Идя на подобные акции нужно быть готовым на любые форс мажоры.Печально это , но , к сожалению , так бывает , так было и так будет, на таких мероприятиях всегда есть риски .
Народ доволен, что с ним обращаются как с рабами! Они сидят по своим норам и радуются, что их грабят поборами. Собрав дань с людей, чиновники и депутаты вольготно живут на эти деньги и в наглую смеются на людьми. Люди которые вышли на митинг, хоть что то сделали показав властям свое недовольство, а вы сидите и радуйтесь тому, что о вас вытирают ноги! У вас отобрали пять лет пенсии, введением поборов у вас отобрали большую часть заработной платы, отобрали законные права, прописанные в Конституции, отобрали право выражать свое недовольство работой власти и вы довольны!!! Вы продолжаете раболепствовать и пресмыкаться!
Да , дети были .В Барнауле не очень умные родители шли в общей массе вместе с детьми за ручку . Случись что все были бы виноваты вокруг кроме них.Что у таких людей в голове ?
25.01.2021 11:50
- гость -
Получается, если я ударил силовика, я - сволочь, а силовик бьет меня, то он - молодец?
Если женщина шла мимо и просто попала в толпу митингующих, по вашим понятиям ее можно бить! Я бы посмотрел, что бы вы говорили, если бы полицейский ударил вашу мать или сестру! Просто так, т.к. ему так захотелось!
25.01.2021 11:37
- гость -
Посмотрите как сейчас гнобят тех, кто вышел в Вашингтоне) Но это же другое, да?)
Не мешайте работе полиции - не будет физического контакта. Старушка извинения и цветы приняла, ОМОНовца простила, и дальше делу хода давать не будет, всё уладили. И со здоровьем у неё всё олл райт)
25.01.2021 11:51
- гость -
ты детка определись, за навального ты вышел или против произвола власти.
Под руководством пиндостни и на их гранты за вора бездельника выступать нормальные люди не пойдут. В москве был мой близкий человек, говорит была в основном молодежь ооочень хорошо одетая и возрастные фрики выступали.
Они там живут за всю Россию и постоянно недовольны этой жизнью. А настоящим Россиянам некогда колобродить, в сибири мороз до -50, на юге работать надо, выживать.
25.01.2021 11:51
- гость -
В Лондоне полиция разогнала митинг за Овального. Жаловаться в Форин оффис пойдёшь?)
И свои пламенные речи в камере своим сокамерникам читать будешь, пресмыкающее.
Народ против обоих ! Он прекрасно понимает , что эта шобла просто делит власть и деньги , а не заботится о благополучии народа ." Паны дерутся - у холопов чубы трещат " - давняя народная мудрость . Так что кроме недалёких людей , народ на улицу пока не пойдёт , НЕТ , пока , достойного лидера .Когда появится - тогда и выйдет .
25.01.2021 11:55
- гость -
А вы не в курсе, что большинство людей шли по своим делам семьями, но силовики перекрыли движение по тротуару и всех, не взирая, на митинг человек пришел или шел домой, всех сгоняли в кучу! Для чего надо было сгонять с тротуара людей которые шли отдельно от группы митингующих и загонять в колонну?
25.01.2021 11:57
- гость -
А ты кто такой, чтобы тебя на один уровень с сотрудником МВД ставить? Ты законодательство почитай. Причем такое законодательство не только в России, но и во всем мире. Нападение на сотрудника везде более тяжкое преступление.
Небольшая зарисовка.Несут двое сантехников тяжёлую чугунную батарею.И тут им тётя на встречу:"А что вы такое делаете?Откуда и куда вы её несёте?Сейчас же остановитесь."Сантехники опускают батарею на землю и приступают к разговору:" Уважаемая госпожа,не будете ли вы столь любезны отойти немножко в сторону.У нас на сегодня много работы-таскать и таскать эти батареи.А для разговора с вами давайте изберем иное время".
По коментариям видно кто был на акции и каму заплатили, как говорится "вор вора видет издалика"
А вы не в курсе, что большинство людей шли по своим делам семьями, но силовики перекрыли движение по тротуару и всех, не взирая, на митинг человек пришел или шел домой, всех сгоняли в кучу!
Т.е. получается реально в Барнауле на митинг вышло не 3-5 тысяч людей, а 1-2 тысячи? Что и требовалось доказать. Хомячки только в интернете смелые.
25.01.2021 11:59
- гость -
Молодой человек, Вы бы повежливее, а то молочко то на губах еще не обсохло! Я был деткой, когда твои родители еще только в проекте были! Прочитай внимательно о чем я написал! Где ты в моем комментарии вычитал про Навального? Я писал про то, как власть относится к своему народу и народ это терпит с покорством!
молодцы-народ поднять смогли- разбудили от спячки-теперь жду смену власти
25.01.2021 12:09
- гость -
Похоже на стиль старого управдома)
Возраст - не заслуга. Бывает, что возраст наступает совместно с маразмом. Не ваш случай?
25.01.2021 12:17
гость
Жди-жди) состаришься прежде)
Зачем такой акцент на несовершеннолетних? Недовольны все, просто у молодых меньше рутинных семейных дел. В Барнауле если бы не мешали и не перегораживали путь, то вообще бы без столкновений прошло бы.