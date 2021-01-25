Правозащитники назвали число задержанных в ходе субботних протестов в России

Во время протестных акций, которые прошли 23 января во многих городах России, задержали почти 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

"К 05:00 25 января суды вынесли 82 решения о назначении административного ареста, 52 – о штрафе, 5 – об обязательных работах, два дела вернули в полицию", – говорится в сообщении.

Пострадали, по данным правозащитников, не менее 28 человек. Возбуждено не менее 15 уголовных дел.

"Мы продолжаем уточнять данные по задержанным 23 января – их реальное количество точно больше, чем мы указали в нашей карточке. Но наш приоритет сейчас – помощь в судах, и именно на этом сосредоточены наши ресурсы", – добавили правозащитники.

Ранее amic.ru писал о том, что число задержанных на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального в Алтайском крае выросло до 29.