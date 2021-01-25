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Дмитрий Песков заявил о небольшом числе участников акций в поддержку Навального

, ИА "Амител"
По словам пресс-секретаря президента, Владимира Путина поддерживают намного больше людей
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оценил масштабы протестных акций, которые состоялись в России 23 января. По его словам, в незаконных митингах приняли участие не так много граждан.

Песков отметил, что в подобных мероприятиях участвуют те, кто пытается раскачать ситуацию в стране. Однако этого не получится сделать, потому что Путина поддерживает большинство, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, это было видно во время голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, Песков отметил, что с уважением относится ко всем точкам зрения россиян, но категорически против участия соотечественников в несогласованных акциях, так как это является нарушением закона, сообщает "Интерфакс".

Напомним, мероприятия в поддержку Алексея Навального, арестованного за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу "Ив Роше", состоялись по всей России в субботу, 23 января. В Барнауле, по официальной версии регионального ГУ МВД, на акцию вышли 2 тыс. человек. По данным сервиса "ОВД-Инфо", во время митингов в Алтайском крае задержали 29 человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.01.2021 09:15
гость

За математику обидно, у этого товарисча с цифрами совсем плохо, гуманитарий что с него взять!

25.01.2021 09:20
- гость -

За математику обидно, у этого товарисча с цифрами совсем плохо, гуманитарий что с него взять!


Цифры на купюрах, нормально складывает

25.01.2021 09:24
- гость -

В целом он не так уж и неправ.
Одно дело Барнаул. Для Барнаула 3 тысячи это много.
А для Москвы 40 тысяч это ниочём. Организаторы явно рассчитывали на количество раз в 10 больше.

25.01.2021 09:31
- гость -

Печально это - народ проснется только при новом правителе, который доступно расскажет о преступлениях прежнего - а мы ничего не знали. История повторяется....

25.01.2021 09:42
- гость -

Если бы вышли все кто действительно против ВВП ,то картина была бы просто потрясающая.

25.01.2021 09:46
- гость -

Самое дерьмовое в этой ситуации. То что людей использует какой-то мутный тип. Исключительно в своих интересах.
А некоторые люди идут туда и думают, что они выражают несогласие власти.
Именно по-этому нет по ТВ интервью бамтающих. Типа зачем вы пришли.
Все они пришли за Навального.
Это он смог собрать людей.
А когда поднимали пенсионный возраст и прочие ништяки. Ни кто ни куда не пошел. Всем по. А тут Леху закрыли и народ заволновался.
А в этой игре, и одним и другим на толпу плевать

25.01.2021 10:20
Я

Но ведь вышли! Сегодня мало,завтра будет больше! А не пора ли призадуматься! Включить мозг! Когда будет много-БУДЕТ ПОЗДНО!!!

25.01.2021 10:22
- гость -

трендит как трактор ваш писков

25.01.2021 10:25
- гость -

25.01.2021 09:46
- гость -

ваша большая ошибка, как и президнта, это считать всех за дураков
люди все понимают, прекрасно.
вышли, потому что приперло, от ковид не лечат, потеряли многие близких, много смертей, все продолжается, работы нет, многие потеряли бизнес, даже те, кто был в статусе- моя хата с краю, меня это не коснется!, нет , коснется всех, деньги не лечат эту гадость, тут все равны.
про пенсию никто не забыл, пришло время напомнить , не простят, ой не простят...

25.01.2021 10:25
гость

Да Навальный очередной Лже-Дмитрий)) Я вот решил прочитать его политическую программу, может какие-нибудь социально-экономические предложения, а ни чего нет)) Кроме "Путин-вор" нет ни чего, это какой-то политический фэйк (а может и "фак"))

25.01.2021 10:32
- гость -

еще один..
всех волнует жинь детей, внуков, собственная старость..
с увеличением пенсионного возраста, в условиях отсутствия работы, даже для молодых, идет обнищание , а вернее обречение на верную смерть

25.01.2021 10:32
- гость -


25.01.2021 09:46
- гость -
Лично я пошел на митинг не за Навального, а показать, что меня не устраивает нынешняя власть врунов и ворья! Да, на митинге против повышения пенсионного возраста было мало народа, но поймите, все начинается с малого... Вы думаете, все кто участвовал в революции шли за Ленина? Нет, многие шли потому что надоело терпеть угнетения!

25.01.2021 10:43
- гость -

просто так удобнее власти, в очередной раз представлять всех идиотами, типа они идут за нгавальным.
никому нет дела до него, от слова совсем.

хоть гордость за горожан появилась, когда начали скандировать на перекрестке Чкалова!!
а полиции-презрение и позор!
против народа пошли, сами то живут не лучше, ситуация в полиции швах, со временем и они встанут на сторону возмущенных, тогла воопще песковым капут

25.01.2021 10:45
Анна


25.01.2021 10:20
Я
Но ведь вышли! Сегодня мало, завтра будет больше! А не пора ли призадуматься! Включить мозг! Когда будет много-БУДЕТ ПОЗДНО!!!

Мозг надо включать тем, кто выходит непонятно за кого и непонятно зачем. Но его, мозга, у вышедших, похоже, совсем нет. А просто потоптаться, попыхтеть, типа "Хотим лучшей жизни" - это ни о чем. Учить надо историю. Думать, анализировать, сравнивать. Может, и идти никуда не захочется.

25.01.2021 10:47
Анна

А власть всегда (1000-летиями) воровала и жила лучше народа. Наивно думать, что кто-то другой придет и вам все отдаст. Ага, держите карман шире. Учитесь, работайте, не ждите, что вам кто-то что-то даст. Любители халявы.

25.01.2021 11:02
- гость -

слыш, мартышка, тоже учи историю.
русские долго запрягают, да быстро ездят,

сидеть боятся никто не будет, пора власти думать, а не самлетами деньги в америку возить

25.01.2021 11:04
- гость -

25.01.2021 10:47
Анна

очередная тугоумость..
вот уменя 2 высших образования и все пучком.
но.
прислали мне налог на недвигу в 50 к, я рада?
прислали квитанцию ЖКХ на 15 к.
бензин мне заливать скоро будут по 50 рублей, рада?
а деньги то на дороге не валяются, а если страховой случай?
а 50 лет тебе исполниться???как будешь пикать ?
а учиться как? учила кого? я-да, полмульта отдали за образование.

25.01.2021 11:06
- гость -

Не самолётами, вдруг разобьётся. Возят гужевыми повозками, мне Л Соболь лично говорила

25.01.2021 11:07
- гость -

25.01.2021 10:45
Анна

в смысле не понятно зачем?
верните людям пенсионный возраст и достойные пенсии!!!
понятное требование???

25.01.2021 11:07
- гость -

25.01.2021 11:06
- гость -
Не самолётами, вдруг разобьётся. Возят гужевыми повозками, мне Л Соболь лично говорила

по окияну???

25.01.2021 11:07
- гость -

Правильно. То, что клопы сильно воняют и кусаются, совершенно не означает,что их много. Однако это не освобождает от обязанности их вовремя травить.

25.01.2021 11:08
- гость -

То что люди вышли на улицы с протестами - ничего криминального нет. Прошлись спокойно выразили своё "Против". Плохо то что в толпе были провокаторы, котором нужно было превратить нормальное мероприятие в доказательство того что власть хочет всех задавить.

Инче кидания снежками в полицию, драки и прочее я объяснить не могу.

25.01.2021 11:14
- гость -

25.01.2021 10:25
гость

Скорее, последнее)))

25.01.2021 11:15
- гость -

Анне респект!

25.01.2021 11:17
- гость -

25.01.2021 11:04
- гость -

Что, на учебу на бюджете тяму не хватило? )))

25.01.2021 11:17
- гость -

25.01.2021 11:15
- гость -
Анне респект!

окстись холоп.

25.01.2021 11:19
- гость -

25.01.2021 10:32
- гость -
Что же у Вас с мозгами? Выйти "не за навального",как раньше "не за Ленина", и превратить страну лет на 20 в арену гражданской войны с миллионными жертвами на радость заокеанским партнёрам? Ну конечно, и пенсия будет больше, и "угнетения", существующие в основном в воспалённых интернет-троллями мозгах, сразу прекратятся.
Примеры мировой истории показывают, что на борьбу с "угнетателями" ведут, как правило, те, кто в случае победы становится ещё большим угнетателем. Ну ладно историю не учили, но пример бывшей братской страны вам ни о чём не говорит? Всё на наших глазах. Нет, вам нужно наступить на собственные грабли.

25.01.2021 11:21
- гость -

25.01.2021 09:46
- гость -
....Леху закрыли и народ заволновался...
Стая мосек и народ не толко не одно и то же, а даже не синонимы.

25.01.2021 11:22
- гость -

11:19
Ну ладно историю не учили, но пример бывшей братской страны вам ни о чём не говорит? Всё на наших глазах.

У вас ихтамнетная хохлянка, голубчик.

25.01.2021 11:22
- гость -

25.01.2021 11:17
- гость -
25.01.2021 11:04
- гость -

Что, на учебу на бюджете тяму не хватило? )))

так поступлением то не оканчивается процесс. надо где то жить нямнямкать что то.
это тебе не СССр.

25.01.2021 11:25
Doka

25.01.2021 10:47 Анна, Вы правы, но думаю на ошибках всё-таки учатся - первый опыт 70 лет уже не мало. Далее уже будет лучше.

25.01.2021 11:26
Fkt

Конечно расшатать. этот застой с падением экономики только воров и устраивает

25.01.2021 11:27
- гость -

25.01.2021 11:04
- гость -
Школота, если при таком количестве стилистических и грамматических ошибок у тебя "два высших образования", то я - балерина Волочкова. Допускаю, что дипломы можно и купить "за полмульта", а вот головой остаться на уровне 7-го класса.

25.01.2021 11:27
- гость -

25.01.2021 11:17
- гость -,

Смотрите-ка, барин нашелся! )))))))))))) Прыщ на ровном месте!

25.01.2021 11:28
- гость -

25.01.2021 11:19
- гость -

Толпа .... Зачем им думать?

25.01.2021 11:29
- гость -

25.01.2021 11:26
Fkt
Конечно расшатать. этот застой с падением экономики только воров и устраивает.


800

чем дольше молчание , тем больше наглеют.
посмотрите как живет винер усманова?
ханума при правительстве.
всем ггимнасточек своих подстраивает за мзду

25.01.2021 11:30
- гость -

25.01.2021 11:27
- гость -

а у тебя что за плечами?шпагаты и веревки?

25.01.2021 11:35
- гость -

25.01.2021 10:45
Анна
вот и зубрите историю, которую уже переписали сто раз на свой лад.
я хочу жить сегодня и сейчас и не боятся за детей и внуков

25.01.2021 11:38
АБОРИГЕН

То что усатое чучело живёт в своём мире, давно установленный факт.

25.01.2021 11:42
Fkt

5 стадий принятия неизбежного

Первый этап — «Отрицание и изоляция» Это заявление о небольшом количестве. Это спрятанный в бункере дед.

Второй этап — «Гнев» Это Лукашенко сейчас на этой стадии. Репресии против своего народа. Наш еще на первой стадии.

Третий этап — «Торговля»

Четвёртый этап — «Депрессия»

Пятый этап — «Смирение»

25.01.2021 11:43
- гость -

25.01.2021 11:19
- гость -

все хохлы люто ненавидят и путина и россию, он всех достал
особенно за крым лютуют, сибиряков называют каторжане. сами живут прекрасно, не то что мы тут в морозной заднице

25.01.2021 11:45
Анна

Doka, очень хочется верить. Но что-то много сомнений. И опыт, смотрю, 70-летний призабылся. Всем все мало, мало.... В магазинах всего битком. Никто босый не ходит. Все при телефончиках, на иномарках. Медицина - и платная, и бесплатная. Билет на самолет начнешь покупать - все разбирают, летают-мотаются. Так ты работай, блин, шевелись, разивай свой мозг. (У меня от ..17 года волосы дыбом. Это ж надо, что устроили.....) Глянешь на "недовольных" - все как на подбор: лица интеллектом не обезображены, глаза стеклянные, сами в каком-то кураже... А проблемы есть и будут всегда. Решат одни, появятся другие. Только можно так заиграться в борцов за правду, что страну и самих себя окончательно профукаем. А чужим "дядям" мы еще меньше нужны. Чтобы лучше жить, надо каждому в себе и вокруг себя порядок навести для начала. А то туда же...

25.01.2021 11:48
- гость -

25.01.2021 10:47
Анна
А власть всегда (1000-летиями) воровала и жила лучше народа. Наивно думать, что кто-то другой придет и вам все отдаст. Ага, держите карман шире. Учитесь, работайте, не ждите, что вам кто-то что-то даст. Любители халявы.

все прекрасно это понимают, но алиев и брежнев сущие дети по сравнению с едросами.
людям вещают с 1 канала тв:
вы потерпите, всем будут квартиры и счастье, а кинули по 5 к на детей и то не на всех, как огрызок собакам, жритя.
не надо нам квартир, на халяву, сами заработаем. но сколько можно душить?
сейчас чтобы купить квартиру в ипотеку надо быть бессмертным, а сами дома по 55 млн продают.. откуда деньги???
все ворованное
суды, полиция , прокуроры, приставы, жрут и лопаются.

25.01.2021 11:50
Анна


25.01.2021 11:19
- гость -

все хохлы люто ненавидят и путина и россию, он всех достал
особенно за крым лютуют, сибиряков называют каторжане. сами живут прекрасно, не то что мы тут в морозной заднице

Ржу от вашего комменатрия. Что людей совсем за идиотов держите? Знаем мы, как там "свободные" хохлы живут. Кровавыми слезами, наверное, плачут, моя унитазы в Польше. Да поздно. "Россия" с большой буквы пишите.

25.01.2021 11:50
- гость -

25.01.2021 11:45
Анна
Сколько тебе годков?
предлагаешь человеку в 56 лет самообразовываться?
искать варианты, бегать с артрозом искать работу , две, три?
сейчас уже в 40 проблема устроиться на работу.

25.01.2021 11:51
Анна

все прекрасно это понимают, но алиев и брежнев сущие дети по сравнению с едросами.
людям вещают с 1 канала тв:
вы потерпите, всем будут квартиры и счастье, а кинули по 5 к на детей и то не на всех, как огрызок собакам, жритя.

Войны хотите???

25.01.2021 11:53
- гость -

25.01.2021 11:45
Анна

Браво!!!!

25.01.2021 11:55
- гость -

25.01.2021 11:50
- гость -
Умные люди занимаются самообразованием всю жизнь. И улучшают ее.

25.01.2021 11:56
- гость -

25.01.2021 11:51
Анна

это уже крайности.кто вам скзал что будет война? по телевизору?
свою позицию необходимо доносить и отстаивать, это не запрещено Конституцией.
даже после черных поправок.

То, что вас это не коснулось, вопрос времени.
вы относитесь к статусу: моя хата с краю, я ничего не знаю.
но мудрые евреи не зря говорили: так будет не всегда!,

25.01.2021 11:57
- гость -

25.01.2021 11:55
- гость -
только денег за это не платят.
как правило умные люди живут хуже, чем быдло нахрапистое

25.01.2021 11:59
Анна

живут нормально, а не как вам с ТВ вещают, пандемия подкосила их тоже, но

Я ТВ не смотрю. Некогда. А вот родственников там у многих полным-полно. Инфа из первых рук, как говорится. И не из одних. А вы - тролль.

25.01.2021 12:03
- гость -

Народ доволен, что с ним обращаются как с рабами! Они сидят по своим норам и радуются, что их грабят поборами. Собрав дань с людей, чиновники и депутаты вольготно живут на эти деньги и в наглую смеются на людьми. Люди которые вышли на митинг, хоть что то сделали показав властям свое недовольство, а вы сидите и радуйтесь тому, что о вас вытирают ноги! У вас отобрали пять лет пенсии, введением поборов у вас отобрали большую часть заработной платы, отобрали законные права, прописанные в Конституции, отобрали право выражать свое недовольство работой власти и вы довольны!!! Вы продолжаете раболепствовать и пресмыкаться!

(с)

25.01.2021 12:04
- гость -

25.01.2021 11:59
Анна
ложь, то что вы пишите, у многих есть друзья и знакомые, никто не жалуется.
жалеют нас, с вами

25.01.2021 12:05
- гость -

11:59
Анна
Лахтинский тролль шпарящий по методичке, упрекает кого то в том же самом. Спешите видеть.

25.01.2021 12:13
- гость -

25.01.2021 11:57
- гость -
Вопрос весьма спорный. Смотря, какие у кого критерии "лучшей" жизни. Ну и насчет "не платят" тоже не все так однозначно. Ценят развивающегося работника, а не того, у кого диплом давно пылью покрылся.

25.01.2021 12:15
- гость -

25.01.2021 11:51
Анна
Войны хотите???

А вы хотите тихо и без паники сдохнуть?
Если другого выхода нет то придётся, всё равно это рано или поздно случится.

25.01.2021 12:19
Бабуля

Спрашивала у участников данного шествия для чего и почему ходили?Ответ практически был один у всех: не за навального, а против хаоса в стране..Против умирающей медицины,против школьного образования,против чиновников..против..Люди устали от ковида,от неопределенности устали..А тут возможность поговорить с теми,кто думает о том же..Про молодежь я не говорю,про детей вообще кощунственно звучит..Затягивать их под предлогом лайфаков и считать их пустые головы в плюс.

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