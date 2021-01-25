Дмитрий Песков заявил о небольшом числе участников акций в поддержку Навального

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оценил масштабы протестных акций, которые состоялись в России 23 января. По его словам, в незаконных митингах приняли участие не так много граждан.

Песков отметил, что в подобных мероприятиях участвуют те, кто пытается раскачать ситуацию в стране. Однако этого не получится сделать, потому что Путина поддерживает большинство, подчеркнул представитель Кремля. По его словам, это было видно во время голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, Песков отметил, что с уважением относится ко всем точкам зрения россиян, но категорически против участия соотечественников в несогласованных акциях, так как это является нарушением закона, сообщает "Интерфакс".

Напомним, мероприятия в поддержку Алексея Навального, арестованного за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу "Ив Роше", состоялись по всей России в субботу, 23 января. В Барнауле, по официальной версии регионального ГУ МВД, на акцию вышли 2 тыс. человек. По данным сервиса "ОВД-Инфо", во время митингов в Алтайском крае задержали 29 человек.