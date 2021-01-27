16 подростков задержали в Барнауле в день несанкционированного митинга

В день несанкционированного митинга в поддержку борца с коррупцией Алексея Навального полицейские задержали 16 несовершеннолетних, сообщает "Политсибру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мальчиков среди задержанных оказалось немного больше, чем девочек – девять против семи. Большинство из них подростки 14-16 лет.

Однако были и совсем юные барнаульцы. Младшему из них не исполнилось и 12 лет. В течение трех часов несовершеннолетних передали родителям.

14 школьников и студентов отделались предупреждениями и разъяснительными беседами. Против двоих составили протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Санкции предусматривают штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что на несогласованную акцию протеста в Барнауле дети пришли больше из любопытства, в качестве зрителей.

Ранее amic.ru писал, что житель Барнаула Даниил Мещеряков рассказал о штрафе за участие в несанкционированном митинге против ареста Навального.

В вину подсудимому ставили то, что в составе "группы не менее 1000 человек" он скандировал лозунги и нес плакат.

За нарушение установленного порядка организации шествия или митинга барнаульца приговорили к 10 тысячам рублей штрафа.