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16 подростков задержали в Барнауле в день несанкционированного митинга

, ИА "Амител"
Большинство из них отделались предупреждениями
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В день несанкционированного митинга в поддержку борца с коррупцией Алексея Навального полицейские задержали 16 несовершеннолетних, сообщает "Политсибру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мальчиков среди задержанных оказалось немного больше, чем девочек – девять против семи. Большинство из них подростки 14-16 лет.

Однако были и совсем юные барнаульцы. Младшему из них не исполнилось и 12 лет. В течение трех часов несовершеннолетних передали родителям.

14 школьников и студентов отделались предупреждениями и разъяснительными беседами. Против двоих составили протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Санкции предусматривают штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что на несогласованную акцию протеста в Барнауле дети пришли больше из любопытства, в качестве зрителей.

Ранее amic.ru писал, что житель Барнаула Даниил Мещеряков рассказал о штрафе за участие в несанкционированном митинге против ареста Навального.

В вину подсудимому ставили то, что в составе "группы не менее 1000 человек" он скандировал лозунги и нес плакат.

За нарушение установленного порядка организации шествия или митинга барнаульца приговорили к 10 тысячам рублей штрафа.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.01.2021 08:20
Бапппка

Мам и пап, чьи дети участвовали в несанкционированных митингах, реально лишать родительских прав. Дети В ОПАСНОСТИ! Сегодня их в первые ряды мятежа поставили, прикрывшись, как щитом, заманили... А завтра на них пояса шахидов со взрывчаткой наденут!!!!!! Если мамы и папы не авторитет, так авторитеты другие найдутся!

27.01.2021 08:22
Митенька ржевский

Очередное восстание Буратин подавлено.

27.01.2021 08:23
- гость -

Из "группы не менее 1000 человек" всего 16 несовершеннолетних? Маловато будет.

27.01.2021 08:27
- гость -

Сегодня их в первые ряды мятежа поставили, прикрывшись, как щитом, заманили
--------------------

Жертва пропаганды из зомбоящика? Посмотри хотя бы на фото выше. Сколько там детей?

27.01.2021 08:28
- гость -

27.01.2021 08:20
Бапппка
Может детей специально отлавливали?

27.01.2021 08:29
- гость -

На каком основании полицаи задерживали подростков, они не изучали Конституцию, или предпочитают исполнять преступные приказы своих начальников?!

27.01.2021 08:29
- гость -

Прямс серийные маньяки...
Высказали свою гражданскую позицию, в отличии от "сочувствующих"

27.01.2021 08:29
- гость -

Мне нравится что по федеральным каналам ничего не выло сказано про митинги. В Россиюшке все хорошо,мирно, ладно.

27.01.2021 08:33
- гость -

А правда говорят что им за посещение по 1000 обещали?! Если это так, то можно их понять. Какая им разница что происходит, когда потом можно будет в кафе потусить или на игровых.

27.01.2021 08:39
- гость -

08:20
Бапппка
Сегодня их в первые ряды мятежа поставили, прикрывшись, как щитом, заманили... А завтра на них пояса шахидов со взрывчаткой наденут!!!!!!

Или заставят отравить кого нибудь новичком

27.01.2021 08:44
- гость -


27.01.2021 08:20
Бапппка
В какие первые ряды? Вы там были? Своими глазами видели? Или так, абы ляпнуть?
Кто прикрывался детьми?

27.01.2021 08:46
- гость -

08:33
- гость -
А правда говорят что им за посещение по 1000 обещали?!

Про навальнинги не знаю, а правда ли что на путинги всех из под палки сгоняют?

27.01.2021 08:47
- гость -

Только ленивый не слышал про "не пускайте детей на митинг". Был бы я ребенком, то просто из любопытства бы пошел!

27.01.2021 08:48
- гость -

Вот для этого совершеннолетних и отлавливали , чтоб потом пропагандировать о вовлечении их в несанкционированные митинги. Настолько глупо и узколобо это выглядит. Я поражен количеством омона, милиции, россгвардии, это сколько бюджетных денег тратиться на содержание данных персонажей, отменить призыв в армию, сделать полностью контрактной за счет сокращения , оптимизации омона, россгвардии.

27.01.2021 08:49
- гость -

у бапппки явно детства не было, когда все вокруг интересно и хочется поглядеть своими глазами

27.01.2021 08:49
- гость -

08:44
- гость -
Кто прикрывался детьми?

Да был один персонаж. Дословно не помню, но суть - "Ми поставим перед собой женщин и детей и только пусть попробуют солдаты Океании стрелять в своих граждан.

27.01.2021 08:53
- гость -

Посмотри хотя бы на фото выше. Сколько там детей?
----------------
Действительно ни одного подростка на фото. Кругом одно вранье. Может дети шли по своим делал или гуляли, а их цап-царап цап-царапычи.

27.01.2021 08:55
гость

27.01.2021 08:33
- гость -
А правда говорят что им за посещение по 1000 обещали?!

Правда! По 1000 печенек госдепа, и бесплатную экскурсию по подъездам, где Обама с Байденом и Трампом испражнялись.

27.01.2021 08:58
Потёмкин

27.01.2021 08:20
Бапппка
На пл.Советов,у памятника В.И.Ленину,постоянно подростки на скейтах катаются. Суббота,уроки закончились..... "А был-ли мальчик?"

27.01.2021 09:00
- гость -

Как достали эти споры либерастов.
Путинята с Навальнинцами. Навальницы с Путинятами, А по сути это всего лишь разные сорта либерального г-на.

27.01.2021 09:01
krash

Зомбированое тупое Стадо.

27.01.2021 09:02
- гость -

Как достали эти споры либерастов.
Путинята с Навальнинцами. Навальницы с Путинятами, А по сути это всего лишь разные сорта либерального г-на.

ну вы то г-но демократическое?

27.01.2021 09:07
- гость -

Лично убедился, могут задержать на улице. -Ты похож на преступника, ограбившего сегодня женщину. Черная курточка, 40 лет. -Говорю: Курточка у меня синяя и мне 50 лет. -Проедем в участок.

27.01.2021 09:09
- гость -

Так полиция перекрыла движение по тротуару и всех, и митингующих, и простых пешеходов (кто просто шел по своим делам, в том числе и с детьми) всех направляли на аллею в колонну!

27.01.2021 09:20
- гость -

27.01.2021 08:29
- гость -
Мне нравится что по федеральным каналам ничего не выло сказано про митинги. В Россиюшке все хорошо,мирно, ладно

А ты, видать, ТНТ весь день смотрел и ждал новостей?

27.01.2021 09:21
- гость -

В какие первые ряды? Вы там были? Своими глазами видели? Или так, абы ляпнуть?
Кто прикрывался детьми?

"В столице Приморья во время несанкционированной акции протеста 23 января свидетели отметили, что детей и подростков активисты поставили буквально в первый ряд, постаравшись огородиться ими от ОМОНа и сил правопорядка. При этом их реально подзуживали на активные действия, а из-за спин детей пытались докинуть до полицейских камни, бутылки с водой и так далее.
То есть произошло то, о чем предупреждали. С одной стороны, идет попытка провокаций ради страшных картинок в СМИ и ожесточения протестов. С другой – самим организаторам и активистам очень не хочется попадать под дубинки и виниться, поэтому они и выставляют детей впереди себя.
- Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди? – написала на своей странице в соцсети «Фейсбук» уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
В том, что это не единичные случай, а самая настоящая методичка, не остается сомнений после знакомства с высказываниями в сети штабов, координаторов и просто сторонников Навального из числа взрослых активистов. Вот, например, диалог из чата сторонников Навального в Улан-Удэ: «Так, народ, а че, дети, я смотрю, есть? – Ну вообще-то да. А че такого? – По-моему, надо их вперед… ну, потому что детей не тронут».

27.01.2021 09:22
гость

"зерна отольются в пули
пули отольются в гири
таким ударным инструментом
мы пробьем все стены в мире " (с)

27.01.2021 09:26
- гость -

Детскую революцию» в Россию делает китайский «Тик-Ток»

Не пора ли сказать уважаемым партнерам и дорогим товарищам из Поднебесной, что они не правы? Подробнее - в материале нашего спецкор
----------
Никак на самого Си батон крошить начали?

27.01.2021 09:27
- гость -

Причем здесь фото выше. На этом фото стоит человек 40 бездельников. В сети есть большое количество видео, где в этом незаконном «дебоше» принимали участие по большей части подростки (школьники и студенты), да еще горстка бездельников пенсионеров. Поражает, что вот этот контингент выходит по призыву какого-то навального, который вообще ни дня не работал.

27.01.2021 09:33
АБОРИГЕН

Гос.пропаганда нагло лжет. Процент несовершеннолетних участвующих в митингах всегда колеблется в районе 5% и даже это благодаря усилиям этой само гос.пропаганды сделавшей всё (в силу своей глупости) чтобы дети пришли на митинг.
Владимир Милов на своём ютуб канале в ролике "Дети на митингах? Хватит лгать!" показывает всю тупость и лицемерие путинской власти, в пух и прах разнёс эту уполномоченную.

27.01.2021 09:37
Аборигену

"Когда человек громко ругает власть, то это не крик о несправедливости власти, а история его несостоявшейся жизни" (Зигмунд Фрейд)

27.01.2021 09:38
- гость -

А зачем НОМО бить подростков на мирном шествии? Почему на Бессмертный полк можно таскать малолеток, а прогуляться по площади нельзя?

27.01.2021 09:39
Сергей

А кто должен выходить если не студенты и пенсионеры? У них меньше всего обязанностей и отвественности одни еще не обзавелись семей (но хотят жить в лучшей стране) другие уже пожили (и хотят светлого будущего своим внукам). А рабочим нужно семьи содержать, копейки зарабатывать и хоть как-то платить кредиты. Если их "сами знаете кто" покалечит или посадит кто будет их семьи защищать?

27.01.2021 09:43
- гость -

Что вы понимаете под детьми,??? Понятно там не было 10-12 летних детей. А студенты такие же еще дети, которые просто пришли провести время.

27.01.2021 09:45
- гость -

"- Уинстон, как человек утверждает свою власть над другим?
Уинстон подумал.
— Заставляя его страдать, — сказал он.
— Совершенно верно.
Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно."

Гарик Бульдог Харламов (с)

27.01.2021 09:46
- гость -

А студенты такие же еще дети, которые просто пришли провести время.
-----------------

Это тебе по телевизору сказали?

27.01.2021 09:49
- гость -

Не вижу ничего противозаконного в МИРНОМ выражении своего мнения (пусть оно сегодня имеет политический окрас). В Конституции до сих пор это еще не запрещено! В чем противозаконность?
Зачем нагоняют жутть? преступники, штрафы! Очевидно, боится власть недовольст - оно и понятно. Никому неприятна критика. В цивилизованном мире - это повод задуматься и лучша работать, а в рабовладельческом и феодальном - повод сильнее хлестать кнутами.
И, когда я читаю слова защитников действий власти, я удивляюсь людской глупости - неужели вы забыли историю...хотя бы на уровне школьной программы?!

27.01.2021 09:50
- гость -

Детьми прикрывались фашисты во время войны
И какие ассоциации должны вызывать нынешние организаторы митингов?

27.01.2021 09:51
- гость -

На выборы нужно ходить. Нашли кумира Навального.

27.01.2021 09:52
АБОРИГЕН

27.01.2021 09:37
Аборигену

Это не власть. Кто поддерживает и одобряет действия такой "власти", подлец, трус и приспособленец.
А насчет по моей жизни не переживай, всё у меня хорошо.

27.01.2021 09:52
Сергей

Ничего себе, студенты - это дети XD. Или вы имеете виду чьи-то дети ? Тогда и президент у нас ребенок XD

27.01.2021 09:54
- гость -

Протестуйте мирно, кто вам мешает??? А не ходите по центральным дорогам города, перекрывая при этом дороги для движения транспорта. За новым мостом собирайтесь и протестуйте мирно. Не мешайте людям работать и заниматься своими делами.

27.01.2021 09:54
- гость -

09:37
Аборигену
"Когда человек громко ругает власть, то это не крик о несправедливости власти, а история его несостоявшейся жизни" (Зигмунд Фрейд)
-----------
Грешно тащить сюда этого бессознательного. Ибо сам Фрейд по Фрейду - нетрадиционной сексуальной ориентации, в теме про подростков - считаю это недопустимым.

27.01.2021 09:56
Аборигену

А насчет по моей жизни не переживай, всё у меня хорошо.

Это ты Фрейду? Гыыыыыы

27.01.2021 09:58
- гость -

Одна безработная тётка пострадала,отвезли её в реанимацию,реанимировали,отвезли в околоток поговорили,отвезли домой.На дом пришли правозащитники и адвокаты,ей опять стало плохо,она снова начала страдать и её отвезли в больницу.Раньше просто так страдали, по убеждению, а теперь из-за денег ))

27.01.2021 09:58
Гость

На выборы нужно ходить. Нашли кумира Навального.

И за кого там голосовать,подскажите?

27.01.2021 09:59
- гость -

09:50
- гость -
Детьми прикрывались фашисты во время войны
И какие ассоциации должны вызывать нынешние организаторы митингов?
----------
Не только. Ещё Оруэлл описывал такой случай. Какой то вождь Остазии говорил:
- «Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих Океании стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей», – сказал глава Остазии.

Почитайте "1984" там всё есть.

27.01.2021 10:07
- гость -

Какой то умник выше сказал, что по федеральным каналам ничего, не показывали про митинги. Вы что друзья, реально только ТНТ смотрите??? И в субботу и в воскресенье показывали про митинги эти.

27.01.2021 10:11
- гость -

Непонятна позиция нашего правительства. Они не хотят чтобы Навальный боролся с коррупцией?

27.01.2021 10:11
- гость -

Протестуйте мирно, кто вам мешает??? А не ходите по центральным дорогам города, перекрывая при этом дороги для движения транспорта. За новым мостом собирайтесь и протестуйте мирно. Не мешайте людям работать и заниматься своими делами.
______________________________________________________________


ПОДДЕРЖИВАЮ!!!

27.01.2021 10:11
Читатель

Оштрафовать родителей этих подростков. Почему за детьми не смотрят? А если бы толпа раздавила, кому претензии предъявляли бы? Если еще раз пойдут на такие митинги. претензии сразу Навальному пишите. А не жалуйтесь на полицию. Нечего ходить на такие мероприятия подрасткам. Они даже не знают. кто такой Навальный. а пошли. Это что за воспитание?

27.01.2021 10:17
- гость -

Да тут взрослые толком не знают кто такой навальный (это я про себя). Интересно на какие средства он живет.????????? Его саратники могут ответить на какие средства он живет?????

27.01.2021 10:27
- гость -

27.01.2021 10:17
- гость -
ему неравнодушные граждане денег дают) и они совсем не возражают, что он бывает в отпусках!)
А еще он работает юристом и ему помогают его благодарные друзья-клиенты

27.01.2021 10:29
- гость -

10:11
Читатель
А если бы толпа раздавила, кому претензии предъявляли бы? Если еще раз пойдут на такие митинги. претензии сразу Навальному пишите.
---------
Да какая там толпа, там человек 300 было. На школьной линейке и больше бывает. Вот сколько конкретно у вас детей было задавлено на школьной линейке? И при чём тут Навальный? Карапузы отравлены китайским Тик-Током и просто пытаются хайпануть на движухе. Так что примите таблеточки и ложитесь дальше спать.

27.01.2021 10:32
- гость -

0958. Не видете достойных кандидатов выдвигайте себя, соседа, брата и тд. Сентябрь не за горами.

27.01.2021 10:33
- гость -

10:17
- гость -
Да тут взрослые толком не знают кто такой навальный (это я про себя). Интересно на какие средства он живет.?????
----------
Ну если не знаете, кто он такой, то зачем вам знать это? Или это какое то душевное расстройство?

62 миллиона
388 тысяч 823.220 рублей!*
Алексей Навальный зарабатывает на Youtube 0.261 рублей в секунду, 22586 рублей в день или 677582 рубля в месяц.

Подсчёт дохода ведётся с даты создания канала 06.07.2013.
---
38 миллионов
899 тысяч 669.180 рублей!*
Навальный LIVE зарабатывает на Youtube 0.318 рублей в секунду, 27486 рублей в день или 824569 рублей в месяц.

Подсчёт дохода ведётся с даты создания канала 14.03.2017.

Плюс донаты от неравнодушных. Зачем ему работать, ведь он занимается любимым делом.

27.01.2021 10:36
продолжение 10:33

Зачем ему работать, ведь он занимается любимым делом. Лохов стрижет.

27.01.2021 10:38
- гость -

10:36
Да, а они его посадить\отравить пытаются.

27.01.2021 10:40
нет у Фрейда такого!

27.01.2021 09:37
Аборигену
"Когда человек громко ругает власть, то это не крик о несправедливости власти, а история его несостоявшейся жизни" (Зигмунд Фрейд)

9-37 только что сочинил! Нет у Фрейда такого про власть!
Кстати, почитай Зигмунда. Он много размышлял о сублимации. Подумай, чем ты замещаешь жизненно важное.

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