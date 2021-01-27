ГИБДД обратилась к барнаульцам из-за метели и сильного ветра

Сотрудники ГИБДД обратились к жителям Барнаула с просьбой соблюдать ПДД во время непогоды. Неблагоприятные условия метеорологи прогнозируют в течение среды, 27 января.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями во избежание дорожно-транспортных происшествий и заторных ситуаций Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами", – пишет отдел пропаганды ведомства.

Водителям советуют избегать резких маневров, выполнять требования знаков и сотрудников ДПС.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 27 января в Барнауле ожидается умеренный снег и метель. На дорогах при этом очень скользко. Скорость ветра при порывах может достигать 16 м/с.