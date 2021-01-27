Снег, метели и чуть выше нуля. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 января

Ощутимое потепление с осадками придет в Алтайский край в среду, 27 января, свидетельствует прогноз регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днем составит от -3 до — 8 градусов, а в предгорьях потеплеет до +2 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег и метели, в предгорьях — мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 6-11м/с, местами порывы 13-18м/с.

В Барнауле столбики термометров в среднем покажут -3 до -5 градусов. В конце дня прогнозируется умеренный снег и метель. На дорогах при этом будет очень скользко. Скорость ветра при порывах может достигать 16 м/с.