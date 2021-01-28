В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp и других мессенджеров

Популярный мессенджер Telegram получил функцию переноса переписок пользователей из WhatsApp и других приложений. Обновление уже доступно пользователям iOS.

"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений – например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk", – говорится в описании обновления в AppStore.

С новым апдейтом пользователи также смогут бесследно удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года начнет его монетизацию. По его словам, поддержка проекта обходится в сотни миллионов долларов в год.

Тогда он отмечал, что в мессенджере появятся дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. При этом обычные люди всегда будут пользоваться сервисом бесплатно.