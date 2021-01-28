Барнаул поборется за звание самого привлекательного города России

Барнаул включили в число городов, которые борются за звание самого привлекательного и узнаваемого российского города 2021 года. Соответствующее голосование стартовало на сайте город-россии.рф.
По данным на 12:49 по местному времени 28 января, столица Алтайского края занимает 34-е место с 531 голосом. Поддержать Барнаул может любой желающий.
Стоит отметить, что в прошлом году краевая столица в этом рейтинге заняла 22-е место. В пятерку лучших вошли Смоленск, Севастополь, Нальчик, Курск и Ставрополь.
Ранее amic.ru писал, что Барнаул оказался одним из худших по качеству жизни среди городов России с населением свыше 250 тысяч. Финансовый университет при правительстве РФ поставил краевую столицу на 73-е место из 75.
Комментарии
В борьбе участвуют город Змеиногорск и Камень на Оби
смешно
"Севастополь"
Отправил туда бутылочку чистой питьевой водички. Не знаю, дойдёт ли.
Это похоже на издевательство.
Барнаул красивый город.
Ранее amic.ru писал, что Барнаул оказался одним из худших по качеству жизни среди городов России с населением свыше 250 тысяч.
Исследователи плохо оценили уровень благосостояния и конфликтность социальной среды и поставил Барнаул на 73-е место из 75.
.....................................................................................................
А ЧТО С ТЕХ ПОР ИЗМЕНИЛОСЬ?
Вы серьезно????
САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг на фоне сильного снегопада поручил выделить до четверти сотрудников министерств и ведомств правительства региона, а также администраций муниципалитетов, которых направят на расчистку снега, глава региона назвал это "нормальным подходом".
МОЛОДЕЦ!
Барнаул красивый город.
--------------
Был им лет 20 назад. Сейчас же центр изуродовали спичками высотками. Деревья вырубили. Гряз и снег не убирают.
Основными причинами появления Алтайского края на позициях худших регионов по качеству жизни стали крайне низкая потребительская активность в регионе, высокая просроченная задолженность населения по кредитам и низкий уровень депозитов по сравнению со средней зарплатой в регионе. Алтайский край и республику Алтай объединяет еще и низкий уровень обеспеченности основными фондами социальной сферы (социальные, культурные и другие учреждения), а также доступности жилья относительно уровня доходов. По данным Росстата за 2020 год, уровень бедности (то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; показатель не входит в расчет индекса НКР) в Алтайском крае является одним из самых высоких в стране — 34,7% населения. В Республике Алтай — 24,2%, что почти вдвое превышает общероссийский уровень бедности (12,3%).
Алтайский край демонстрирует крайне низкие показатели официальной занятости, что свидетельствует о высоком уровне теневой экономики. Неформальная занятость расценивается НКР негативно по сравнению с официальным трудоустройством, поскольку не предоставляет гражданину должной защиты его трудовых прав, а также подвержена существенным колебаниям доходов. Алтайский край получил худшие оценки и по показателям потребительского спроса, доступности жилья и обеспеченности педагогами.