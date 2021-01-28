Барнаул поборется за звание самого привлекательного города России

Барнаул включили в число городов, которые борются за звание самого привлекательного и узнаваемого российского города 2021 года. Соответствующее голосование стартовало на сайте город-россии.рф.

По данным на 12:49 по местному времени 28 января, столица Алтайского края занимает 34-е место с 531 голосом. Поддержать Барнаул может любой желающий.

Стоит отметить, что в прошлом году краевая столица в этом рейтинге заняла 22-е место. В пятерку лучших вошли Смоленск, Севастополь, Нальчик, Курск и Ставрополь.

Ранее amic.ru писал, что Барнаул оказался одним из худших по качеству жизни среди городов России с населением свыше 250 тысяч. Финансовый университет при правительстве РФ поставил краевую столицу на 73-е место из 75.