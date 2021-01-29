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Министр культуры Алтайского края получила в ДТП перелом руки

, ИА "Амител"
Замглавы ведомства Галина Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в результате аварии на Чуйском тракте получила перелом руки. Ее заместитель Галина Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимации Троицкой ЦРБ. По данным источника amic.ru, замминистра ведомства сейчас готовят к операции.

Напомним, что о происшествии стало известно 29 января. Согласно сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, автомобиль министра культуры Елены Безруковой попал в ДТП на Чуйском тракте неподалеку от села Троицкого.

Кроме водителя и главы ведомства в машине находились ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков. По предварительной версии, грузовик при выезде со второстепенной дороги не уступил легковому автомобилю.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.01.2021 15:22
krash

Норм. оправдала фамилию

29.01.2021 15:26
- гость -

а где вертолеты медицины катастров?????

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