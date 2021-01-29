Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась после ДТП на Чуйском тракте

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ, куда попала в результате ДТП. Об этом сообщают источники amic.ru.

Напомним, что автомобиль Министерства культуры Алтайского края попал в ДТП на Чуйском тракте неподалеку от села Троицкого 29 января. Кроме водителя и главы ведомства Елены Безруковой, в машине находились ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков. По предварительной версии, грузовик при выезде со второстепенной дороги не пропустил легковой автомобиль.

Чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск, чтобы осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

Позднее стало известно, что Безрукова в результате аварии получила перелом руки, а ее заместитель Галина Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимации Троицкой ЦРБ.