Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась после ДТП на Чуйском тракте

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ, куда попала в результате ДТП. Об этом сообщают источники amic.ru.
Напомним, что автомобиль Министерства культуры Алтайского края попал в ДТП на Чуйском тракте неподалеку от села Троицкого 29 января. Кроме водителя и главы ведомства Елены Безруковой, в машине находились ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения Минкульта Федор Зыков. По предварительной версии, грузовик при выезде со второстепенной дороги не пропустил легковой автомобиль.
Чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск, чтобы осмотреть земельный участок для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.
Позднее стало известно, что Безрукова в результате аварии получила перелом руки, а ее заместитель Галина Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимации Троицкой ЦРБ.
Комментарии
Хороший был человек. Земля вам пухом. (((
Соболезнования родным.
Ну что теперь скажут сторонники расширять эту стратегическую трассу по 5 км в год? Ускоряться наконец будем или дальше будем вот так?
Участок "Барнаул - Бийск" не зря имеет гордое звание "Трасса Смерти". Но когда гибнут простые "людишки" это какбэ никому не интересно. Ну а тут может в очередной раз что-то щелкнет в головах?
Трасса смерти. Сколько ещё заберёт.... Соболезную родственникам и Министерству....