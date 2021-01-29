СК закончил расследование резонансного дела о нападении на двух девушек в Бийске

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве девушки и ранении ее подруги в Бийске в октябре 2020 года.

По данным следствия, в один из вечеров возле дома по улице Социалистической пьяный мужчина встретил двух незнакомых девушек.

"Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге, после чего скрылся", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, жил в шалаше в лесу и занимался сбором металлолома.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признался в содеянном, объяснив свои действия внезапно возникшей неприязнью к незнакомкам и желанием их убить. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся.

Позднее по подозрению в совершении нападения задержали мужчину, которого почти сразу отпустили. Следователи попросили у жителей города помощи в поисках преступника, а ориентировки на него распространялись через соцсети.