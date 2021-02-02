Объединение барнаульских больниц "Моторщики" и "Шинники" завершится к концу года

Объединение барнаульских больниц № 11 ("Моторщики") и № 12 "Шинники" планируют завершить до 31 декабря 2021 года. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. Напомним, на базе двух учреждений создается вторая больница скорой медицинской помощи БСМП № 2. За ней закрепят Индустриальный, Ленинский районы Барнаула, а также часть Павловского района Алтайского края. БСМП № 1 (городская больница № 1) будет обслуживать Центральный, Октябрьский и Железнодорожный районы Барнаула. Как будет функционировать новое учреждение и почему потребовалось объединять уже существующие больницы, вместо того чтобы построить новую, рассказали amic.ru в Министерстве здравоохранения.

Нет времени ждать

В министерстве подчеркивают, что Барнаул за последние 20 лет сильно разросся, и из-за высокой загрузки дорог в БСМП № 1 пациентов порой приходится везти более часа. Поэтому городу нужна еще одна больница скорой помощи. Причем потребность в ней настолько высока, что ждать, когда для нее построят новое здание (а возводить его придется с нуля), просто нет времени, объясняют в Минздраве. А потому в ведомстве решили более эффективно использовать существующие ресурсы "за счет дооснащения и изменения формата".

Наиболее подходящей для размещения БСМП № 2 власти сочли площадку, на которой расположены больницы № 11 и № 12 (пересечение ул. Малахова и ул. Юрина).

"Удобный подъезд со всех сторон, наличие рядом кольцевого движения, выезд с территории в любом направлении", – привели аргументы в Минздраве.

В итоге предполагается, что в БСМП № 2 будет около 850 коек в стационаре и 42 – в реанимации. И это даже больше, чем в городской больнице № 1, где в стационаре около 500 коек, а в реанимации – 21.

Дополнительные отделения

Но без строительства новых площадей все равно не обойдется. В министерстве сообщили, что в перспективе для БСМП № 2 будет построено единое приемно-диагностическое отделение.

"В настоящее время приемные отделения раздроблены и не могут обеспечить соблюдения оказания помощи с экстренной патологией. При объединении больниц будет возможность организовать приемно-диагностическое отделение, отвечающее современным требованиям к оказанию экстренной помощи с комплексным подходом и возможностью сортировки пациентов по степени тяжести", – пояснили в ведомстве.

В то же время в БСМП № 2 планируют сохранить все существующие отделения "Шинников" и Моторщиков" и открыть одно абсолютно новое отделение – колопроктологии. Еще три отделения из общепрофильных переведут в узкоспециализированные: эндокринологии, кардиологии и медицинской реабилитации.

Не сокращать медиков

Объединение больниц будет выглядеть как юридическое присоединение "Моторщиков" к "Шинникам". В первой больнице работают 1143 человека, во второй 785. В Минздраве в очередной раз подтвердили, что при слиянии учреждений будут предприняты "все возможные действия по сохранению на прежних рабочих местах медицинских сотрудников" (ранее министр Дмитрий Попов также говорил, что сокращения ждут только административный аппарат, – прим. редакции). В настоящий момент идет согласование штатного расписания.

Как уже сообщал amic.ru, главным врачом БСМП № 2 назначен руководитель "Шинников" Сергей Воронкин. Медицинское сообщество это решение Минздрава озадачило. По мнению ряда известных медицинских деятелей Алтайского края, у главврача больницы № 11 Андрея Коломийца больше опыта и достижений.