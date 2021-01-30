Где логика? Решение о назначении главврача новой больницы Барнаула сочли "странным"

Главным врачом будущей барнаульской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 2 назначен Сергей Воронкин (главврач больницы № 12, "Шинники"). Об этом 28 января сообщил "Толк" со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. В медицинской сфере это решение сочли необоснованным и даже шокирующим. Как отмечают собеседники amic.ru, дело даже не в личности Сергея Воронкина, а в том, что Андрей Коломиец (главврач больницы № 11,"Моторщики"), который тоже мог бы возглавить учреждение, обладает гораздо большими заслугами и опытом.

Андрей Коломиец подтвердил amic.ru, что ему известно о назначении на пост главврача БСМП № 2. Но оно вступит в силу с 31 декабря 2021 года. До этого времени "Шинники" и "Моторщики" будут работать в прежнем режиме, и кадровой перестановки не ожидается. Также он сообщил, что ему никаких предложений о смене должности из Минздрава не поступало.

Добавим, что формально больница № 11 (ее юридическое лицо будет ликвидировано) будет присоединена к больнице № 12.

"От алтайской медицины отстраняют тех, кто ее создавал"

"У меня нет слов", "странно и не понятно", "это безобразие, и дальше будет катастрофа", "получается, что от алтайской медицины отстраняют тех, кто ее создавал", – так реагировали представители медицинского сообщества, комментируя amic.ru новость о назначении главврача больницы скорой помощи. Называть свои имена собеседники amic.ru отказались, мотивируя тем, что их работа так или иначе зависит от министра здравоохранения Дмитрия Попова.

"Для меня это полная неожиданность", – сказал amic.ru Яков Шойхет, хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Алтайского края, председатель региональной Медицинской палаты. Комментарий знаменитого хирурга был более расширенным и эмоциональным, но публиковать он разрешил только эту фразу

"Где логика?" – удивился в беседе с корреспондентом amic.ru Константин Емешин, кардиолог и в прошлом главный специалист функциональной диагностики в Алтайском крае, руководитель отдела по защите прав пациентов АНО "Медицина и право", член Общественной палаты Барнаула.

Как отмечает Емешин, дело не в том, что кто-то из кандидатов на должность главного врача хуже или лучше, а в том, что Сергей Воронкин и Александр Коломиец – фигуры совершенно разного масштаба, и больницы, которые они возглавляют, абсолютно разные по уровню развития и успешности.

"Мне понравилось заявление министерства о том, что на самом деле в плохом состоянии "Шинники", – продолжил Константин Емешин. – И это ведь правда. "Моторщики" и "Шинники" – это совершенно неравновесные больницы. "Моторщики" – это отработанные годами технологии, и если мне нужно решить какие-то медицинские вопросы, я еду в "Моторщики". "Шинники" – наоборот. Чем еще всегда отличалась больница № 12? Громадной кредиторской задолженностью. По сути, она постоянно была банкротом. Больница № 11 никогда банкротом не была. И вдруг к нормально работающей машине присоединяют какой-то огрызок, и руководить больницей будет тот, у кого учреждение хуже!"

По словам Константина Емешина, он общался по теме объединения больниц с Дмитрием Поповым и просил "все взвесить". "Но, к сожалению, у нас темы назначения руководителей не обсуждаются. А могли бы обсудить на общественном совете при Минздраве", – считает Константин Николаевич.

На то, что Сергей Воронкин еще не успел ярко проявить себя в качестве руководителя в медицине и поэтому его кандидатура проигрывает кандидатуре Андрея Коломийца, также обращает внимание Игорь Берг, руководитель алтайского подразделения общественной организации "Гражданский патруль". Ему часто приходится защищать права пациентов, если люди сталкиваются с плохими условиями в медучреждениях и некачественным оказанием помощи. Об обстановке в больницах Берг знает не понаслышке, и отмечает, что жалобы на "Шинники" к нему поступали неоднократно, а на "Моторщики" – ни разу.

"Я уверен, что Андрей Коломиец, как травматолог, знает, как организовать экстренную помощь, – высказал мнение amic.ru Игорь Берг. – Он пользуется уважением и как человек, и как врач, и как администратор. Он хорошо относится и к людям, и к персоналу. При нем медицинское учреждение полноценно функционирует и считается одним из лучших в Барнауле и регионе. И вообще непонятно, почему больницу № 11 присоединяют к больнице № 12, а не наоборот. И у меня всегда были ожидания, что руководство Минздрава найдет достойное применение знаниям и опыту Андрея Александровича", – резюмировал Берг.

Накануне amic.ru направил в Минздрав Алтайского края запрос, в котором мы спросили, чем обосновано решение о назначении главврачом Сергея Воронкина и будет ли Андрею Коломийцу предложена какая-либо должность в БСМП № 2. Пока министерство ответ не предоставило.

Кто есть кто

Андрей Коломиец возглавляет "Моторщики" больше десяти лет. Сергей Воронкин руководит "Шинниками" с середины 2020 года. До этого он шесть лет был главным врачом городской больницы в Рубцовске.

Андрей Коломиец – заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Алтайского государственного медицинского университета.

Как сообщается на сайте регионального Минздрава, в Алтайском крае именно усилиями Андрея Александровича создана служба травмы кисти. Под его руководством открыто отделение травмы кисти, стопы и реконструктивной микрохирургии в городской больнице № 1. Здесь он впервые в Алтайском крае освоил и внедрил микрохирургические операции на сосудах и нервах, реплантации конечностей и эндопротезирование суставов пальцев кисти. В дальнейшем, уже на базе травматолого-ортопедического отделения больницы № 11, впервые в регионе Андрей Коломиец освоил и внедрил операции по эндопротезированию плечевого сустава и локтевого сустава. И это далеко не все его заслуги.

Между тем ни о каких заслугах Сергея Воронкина на сайте министерства не рассказывается. Единственное, здесь есть публикация о вручении Сергею Воронкину премии народного признания "Спасибо, доктор!" – в период его работы в Рубцовске.

Жителям же Барнаула Сергей Воронкин больше известен благодаря скандалам: в больнице № 12 было снято то самое видео с десятками ковидных трупов в подвале; на больницу № 12 жаловались пациенты из-за разрухи и плохого оказания медицинской помощи; в больнице пострадали рабочие при обрушении стены.

Зачем нужна вторая больница скорой помощи

Новую больницу будут создавать на базе барнаульских больниц № 11 и № 12. Сейчас в Алтайском крае работает единственная больница скорой медицинской помощи – на базе ГБ № 1 г. Барнаула (БСМП № 1).

Ранее Андрей Коломиец говорил amic.ru, что вопрос об объединении больниц стоял уже давно. Мощностей БСМП № 1 не хватает, и скорая помощь тратит много времени в пробках, доставляя пациентов со стороны, например, Павловского тракта.

"С той половины города, которая не приобская, по транспортной развязке добраться до БСМП очень сложно, особенно в часы пик. Скорая помощь теряет много времени. Да и мощности БСМП № 1 уже не хватает. Она закрывает не больше половины потребности в оказании экстренной медицинской помощи. Нужна вторая больница и это было давно просчитано", – отметил Коломиец.

В новой БСМП будет около 850 коек в стационаре и 42 – в реанимации. И это даже больше, чем в городской больнице № 1, где в стационаре около 500 коек, в реанимации – 21.

По словам Андрея Коломийца, медицинскому персоналу новой больницы переживать из-за возможного сокращения не нужно – в новом учреждении работы хватит всем, а вот административный корпус ждут изменения. Интересно, что он вроде бы в шутку заявил amic.ru о возможности своего сокращения:

"Кого сократят? Ну, возможно, меня сократят. То есть при объединении потери будут со стороны административных аппаратов: бухгалтерии, экономистов, статистики, главврачей и их замов. А в остальном все врачи и подразделения останутся", – заявил Коломиец.

Дмитрий Попов в интервью "Толку" сообщал, что административный аппарат ожидает сокращение на треть.