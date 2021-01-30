Где логика? Решение о назначении главврача новой больницы Барнаула сочли "странным"

Главным врачом будущей барнаульской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 2 назначен Сергей Воронкин (главврач больницы № 12, "Шинники"). Об этом 28 января сообщил "Толк" со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. В медицинской сфере это решение сочли необоснованным и даже шокирующим. Как отмечают собеседники amic.ru, дело даже не в личности Сергея Воронкина, а в том, что Андрей Коломиец (главврач больницы № 11,"Моторщики"), который тоже мог бы возглавить учреждение, обладает гораздо большими заслугами и опытом.
Андрей Коломиец подтвердил amic.ru, что ему известно о назначении на пост главврача БСМП № 2. Но оно вступит в силу с 31 декабря 2021 года. До этого времени "Шинники" и "Моторщики" будут работать в прежнем режиме, и кадровой перестановки не ожидается. Также он сообщил, что ему никаких предложений о смене должности из Минздрава не поступало.
Добавим, что формально больница № 11 (ее юридическое лицо будет ликвидировано) будет присоединена к больнице № 12.
"От алтайской медицины отстраняют тех, кто ее создавал"
"У меня нет слов", "странно и не понятно", "это безобразие, и дальше будет катастрофа", "получается, что от алтайской медицины отстраняют тех, кто ее создавал", – так реагировали представители медицинского сообщества, комментируя amic.ru новость о назначении главврача больницы скорой помощи. Называть свои имена собеседники amic.ru отказались, мотивируя тем, что их работа так или иначе зависит от министра здравоохранения Дмитрия Попова.
"Для меня это полная неожиданность", – сказал amic.ru Яков Шойхет, хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Алтайского края, председатель региональной Медицинской палаты. Комментарий знаменитого хирурга был более расширенным и эмоциональным, но публиковать он разрешил только эту фразу
"Где логика?" – удивился в беседе с корреспондентом amic.ru Константин Емешин, кардиолог и в прошлом главный специалист функциональной диагностики в Алтайском крае, руководитель отдела по защите прав пациентов АНО "Медицина и право", член Общественной палаты Барнаула.
Как отмечает Емешин, дело не в том, что кто-то из кандидатов на должность главного врача хуже или лучше, а в том, что Сергей Воронкин и Александр Коломиец – фигуры совершенно разного масштаба, и больницы, которые они возглавляют, абсолютно разные по уровню развития и успешности.
"Мне понравилось заявление министерства о том, что на самом деле в плохом состоянии "Шинники", – продолжил Константин Емешин. – И это ведь правда. "Моторщики" и "Шинники" – это совершенно неравновесные больницы. "Моторщики" – это отработанные годами технологии, и если мне нужно решить какие-то медицинские вопросы, я еду в "Моторщики". "Шинники" – наоборот. Чем еще всегда отличалась больница № 12? Громадной кредиторской задолженностью. По сути, она постоянно была банкротом. Больница № 11 никогда банкротом не была. И вдруг к нормально работающей машине присоединяют какой-то огрызок, и руководить больницей будет тот, у кого учреждение хуже!"
По словам Константина Емешина, он общался по теме объединения больниц с Дмитрием Поповым и просил "все взвесить". "Но, к сожалению, у нас темы назначения руководителей не обсуждаются. А могли бы обсудить на общественном совете при Минздраве", – считает Константин Николаевич.
На то, что Сергей Воронкин еще не успел ярко проявить себя в качестве руководителя в медицине и поэтому его кандидатура проигрывает кандидатуре Андрея Коломийца, также обращает внимание Игорь Берг, руководитель алтайского подразделения общественной организации "Гражданский патруль". Ему часто приходится защищать права пациентов, если люди сталкиваются с плохими условиями в медучреждениях и некачественным оказанием помощи. Об обстановке в больницах Берг знает не понаслышке, и отмечает, что жалобы на "Шинники" к нему поступали неоднократно, а на "Моторщики" – ни разу.
"Я уверен, что Андрей Коломиец, как травматолог, знает, как организовать экстренную помощь, – высказал мнение amic.ru Игорь Берг. – Он пользуется уважением и как человек, и как врач, и как администратор. Он хорошо относится и к людям, и к персоналу. При нем медицинское учреждение полноценно функционирует и считается одним из лучших в Барнауле и регионе. И вообще непонятно, почему больницу № 11 присоединяют к больнице № 12, а не наоборот. И у меня всегда были ожидания, что руководство Минздрава найдет достойное применение знаниям и опыту Андрея Александровича", – резюмировал Берг.
Накануне amic.ru направил в Минздрав Алтайского края запрос, в котором мы спросили, чем обосновано решение о назначении главврачом Сергея Воронкина и будет ли Андрею Коломийцу предложена какая-либо должность в БСМП № 2. Пока министерство ответ не предоставило.
Кто есть кто
Андрей Коломиец возглавляет "Моторщики" больше десяти лет. Сергей Воронкин руководит "Шинниками" с середины 2020 года. До этого он шесть лет был главным врачом городской больницы в Рубцовске.
Андрей Коломиец – заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Алтайского государственного медицинского университета.
Как сообщается на сайте регионального Минздрава, в Алтайском крае именно усилиями Андрея Александровича создана служба травмы кисти. Под его руководством открыто отделение травмы кисти, стопы и реконструктивной микрохирургии в городской больнице № 1. Здесь он впервые в Алтайском крае освоил и внедрил микрохирургические операции на сосудах и нервах, реплантации конечностей и эндопротезирование суставов пальцев кисти. В дальнейшем, уже на базе травматолого-ортопедического отделения больницы № 11, впервые в регионе Андрей Коломиец освоил и внедрил операции по эндопротезированию плечевого сустава и локтевого сустава. И это далеко не все его заслуги.
Между тем ни о каких заслугах Сергея Воронкина на сайте министерства не рассказывается. Единственное, здесь есть публикация о вручении Сергею Воронкину премии народного признания "Спасибо, доктор!" – в период его работы в Рубцовске.
Жителям же Барнаула Сергей Воронкин больше известен благодаря скандалам: в больнице № 12 было снято то самое видео с десятками ковидных трупов в подвале; на больницу № 12 жаловались пациенты из-за разрухи и плохого оказания медицинской помощи; в больнице пострадали рабочие при обрушении стены.
Зачем нужна вторая больница скорой помощи
Новую больницу будут создавать на базе барнаульских больниц № 11 и № 12. Сейчас в Алтайском крае работает единственная больница скорой медицинской помощи – на базе ГБ № 1 г. Барнаула (БСМП № 1).
Ранее Андрей Коломиец говорил amic.ru, что вопрос об объединении больниц стоял уже давно. Мощностей БСМП № 1 не хватает, и скорая помощь тратит много времени в пробках, доставляя пациентов со стороны, например, Павловского тракта.
"С той половины города, которая не приобская, по транспортной развязке добраться до БСМП очень сложно, особенно в часы пик. Скорая помощь теряет много времени. Да и мощности БСМП № 1 уже не хватает. Она закрывает не больше половины потребности в оказании экстренной медицинской помощи. Нужна вторая больница и это было давно просчитано", – отметил Коломиец.
В новой БСМП будет около 850 коек в стационаре и 42 – в реанимации. И это даже больше, чем в городской больнице № 1, где в стационаре около 500 коек, в реанимации – 21.
По словам Андрея Коломийца, медицинскому персоналу новой больницы переживать из-за возможного сокращения не нужно – в новом учреждении работы хватит всем, а вот административный корпус ждут изменения. Интересно, что он вроде бы в шутку заявил amic.ru о возможности своего сокращения:
"Кого сократят? Ну, возможно, меня сократят. То есть при объединении потери будут со стороны административных аппаратов: бухгалтерии, экономистов, статистики, главврачей и их замов. А в остальном все врачи и подразделения останутся", – заявил Коломиец.
Дмитрий Попов в интервью "Толку" сообщал, что административный аппарат ожидает сокращение на треть.
Комментарии
Фу! Противно! Какое откровенное лоббирование обиженных
Сам то зайца как подсидел
Да, нехорошая статья, некоторые факты специально скрываются, прям манипуляция сознанием жителей. Минус журналистам или статья заказная. Не являюсь заинтересованным лицом, но знаю ситуацию изнутри и справедливости ради отмечу, что все не так, а точнее не совсем так (факты представлены не беспристрастно), как представлено в публикации.
Кто на 42 койках реанимационных работать будет? Выпускников привлечете или иностранцев?
Делает вид, что руководит красноярская приблуда, не имеющая отношения к краю, здравоохранением руководит корешмундель приблуды, жидко обделавшийся везде, где мог. Но снимать его нельзя. Какая может быть логика-то? Пили, пила
А как вы запоете, если не дай бог вы или ваши родные попадут в эту больницу? Тоже будете добрым словом вспоминать Попова?