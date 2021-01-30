Суббота, 30 Январь, 10:17

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,25
€ 92,3
-3°


3813048 +0
Обь
-4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Допинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на АлтаеНовый корпус АлтГУ
Новости

Где логика? Решение о назначении главврача новой больницы Барнаула сочли "странным"

, ИА "Амител", Татьяна Труфанова
Медицинскому сообществу непонятно, чем руководствовался министр здравоохранения, делая выбор в пользу Сергея Воронкина
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главным врачом будущей барнаульской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 2 назначен Сергей Воронкин (главврач больницы № 12, "Шинники"). Об этом 28 января сообщил "Толк" со ссылкой на министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. В медицинской сфере это решение сочли необоснованным и даже шокирующим. Как отмечают собеседники amic.ru, дело даже не в личности Сергея Воронкина, а в том, что Андрей Коломиец (главврач больницы № 11,"Моторщики"), который тоже мог бы возглавить учреждение, обладает гораздо большими заслугами и опытом.

Андрей Коломиец подтвердил amic.ru, что ему известно о назначении на пост главврача БСМП № 2. Но оно вступит в силу с 31 декабря 2021 года. До этого времени "Шинники" и "Моторщики" будут работать в прежнем режиме, и кадровой перестановки не ожидается. Также он сообщил, что ему никаких предложений о смене должности из Минздрава не поступало.

Добавим, что формально больница № 11 (ее юридическое лицо будет ликвидировано) будет присоединена к больнице № 12.

"От алтайской медицины отстраняют тех, кто ее создавал"

"У меня нет слов", "странно и не понятно", "это безобразие, и дальше будет катастрофа", "получается, что от алтайской медицины отстраняют тех, кто ее создавал", – так реагировали представители медицинского сообщества, комментируя amic.ru новость о назначении главврача больницы скорой помощи. Называть свои имена собеседники amic.ru отказались, мотивируя тем, что их работа так или иначе зависит от министра здравоохранения Дмитрия Попова.

"Для меня это полная неожиданность", – сказал amic.ru Яков Шойхет, хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный гражданин Алтайского края, председатель региональной Медицинской палаты. Комментарий знаменитого хирурга был более расширенным и эмоциональным, но публиковать он разрешил только эту фразу

"Где логика?" – удивился в беседе с корреспондентом amic.ru Константин Емешин, кардиолог и в прошлом главный специалист функциональной диагностики в Алтайском крае, руководитель отдела по защите прав пациентов АНО "Медицина и право", член Общественной палаты Барнаула.

Как отмечает Емешин, дело не в том, что кто-то из кандидатов на должность главного врача хуже или лучше, а в том, что Сергей Воронкин и Александр Коломиец – фигуры совершенно разного масштаба, и больницы, которые они возглавляют, абсолютно разные по уровню развития и успешности.

"Мне понравилось заявление министерства о том, что на самом деле в плохом состоянии "Шинники", – продолжил Константин Емешин. – И это ведь правда. "Моторщики" и "Шинники" – это совершенно неравновесные больницы. "Моторщики" – это отработанные годами технологии, и если мне нужно решить какие-то медицинские вопросы, я еду в "Моторщики". "Шинники" – наоборот. Чем еще всегда отличалась больница № 12? Громадной кредиторской задолженностью. По сути, она постоянно была банкротом. Больница № 11 никогда банкротом не была. И вдруг к нормально работающей машине присоединяют какой-то огрызок, и руководить больницей будет тот, у кого учреждение хуже!"

По словам Константина Емешина, он общался по теме объединения больниц с Дмитрием Поповым и просил "все взвесить". "Но, к сожалению, у нас темы назначения руководителей не обсуждаются. А могли бы обсудить на общественном совете при Минздраве", – считает Константин Николаевич.

На то, что Сергей Воронкин еще не успел ярко проявить себя в качестве руководителя в медицине и поэтому его кандидатура проигрывает кандидатуре Андрея Коломийца, также обращает внимание Игорь Берг, руководитель алтайского подразделения общественной организации "Гражданский патруль". Ему часто приходится защищать права пациентов, если люди сталкиваются с плохими условиями в медучреждениях и некачественным оказанием помощи. Об обстановке в больницах Берг знает не понаслышке, и отмечает, что жалобы на "Шинники" к нему поступали неоднократно, а на "Моторщики" – ни разу.

"Я уверен, что Андрей Коломиец, как травматолог, знает, как организовать экстренную помощь, – высказал мнение amic.ru Игорь Берг. – Он пользуется уважением и как человек, и как врач, и как администратор. Он хорошо относится и к людям, и к персоналу. При нем медицинское учреждение полноценно функционирует и считается одним из лучших в Барнауле и регионе. И вообще непонятно, почему больницу № 11 присоединяют к больнице № 12, а не наоборот. И у меня всегда были ожидания, что руководство Минздрава найдет достойное применение знаниям и опыту Андрея Александровича", – резюмировал Берг.

Накануне amic.ru направил в Минздрав Алтайского края запрос, в котором мы спросили, чем обосновано решение о назначении главврачом Сергея Воронкина и будет ли Андрею Коломийцу предложена какая-либо должность в БСМП № 2. Пока министерство ответ не предоставило.

Кто есть кто

Андрей Коломиец возглавляет "Моторщики" больше десяти лет. Сергей Воронкин руководит "Шинниками" с середины 2020 года. До этого он шесть лет был главным врачом городской больницы в Рубцовске.

Андрей Коломиец – заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Алтайского государственного медицинского университета.

Как сообщается на сайте регионального Минздрава, в Алтайском крае именно усилиями Андрея Александровича создана служба травмы кисти. Под его руководством открыто отделение травмы кисти, стопы и реконструктивной микрохирургии в городской больнице № 1. Здесь он впервые в Алтайском крае освоил и внедрил микрохирургические операции на сосудах и нервах, реплантации конечностей и эндопротезирование суставов пальцев кисти. В дальнейшем, уже на базе травматолого-ортопедического отделения больницы № 11, впервые в регионе Андрей Коломиец освоил и внедрил операции по эндопротезированию плечевого сустава и локтевого сустава. И это далеко не все его заслуги.

Между тем ни о каких заслугах Сергея Воронкина на сайте министерства не рассказывается. Единственное, здесь есть публикация о вручении Сергею Воронкину премии народного признания "Спасибо, доктор!" – в период его работы в Рубцовске.

Жителям же Барнаула Сергей Воронкин больше известен благодаря скандалам: в больнице № 12 было снято то самое видео с десятками ковидных трупов в подвале; на больницу № 12 жаловались пациенты из-за разрухи и плохого оказания медицинской помощи; в больнице пострадали рабочие при обрушении стены.

Зачем нужна вторая больница скорой помощи

Новую больницу будут создавать на базе барнаульских больниц № 11 и № 12. Сейчас в Алтайском крае работает единственная больница скорой медицинской помощи – на базе ГБ № 1 г. Барнаула (БСМП № 1).

Ранее Андрей Коломиец говорил amic.ru, что вопрос об объединении больниц стоял уже давно. Мощностей БСМП № 1 не хватает, и скорая помощь тратит много времени в пробках, доставляя пациентов со стороны, например, Павловского тракта.

"С той половины города, которая не приобская, по транспортной развязке добраться до БСМП очень сложно, особенно в часы пик. Скорая помощь теряет много времени. Да и мощности БСМП № 1 уже не хватает. Она закрывает не больше половины потребности в оказании экстренной медицинской помощи. Нужна вторая больница и это было давно просчитано", – отметил Коломиец.

В новой БСМП будет около 850 коек в стационаре и 42 – в реанимации. И это даже больше, чем в городской больнице № 1, где в стационаре около 500 коек, в реанимации – 21.

По словам Андрея Коломийца, медицинскому персоналу новой больницы переживать из-за возможного сокращения не нужно – в новом учреждении работы хватит всем, а вот административный корпус ждут изменения. Интересно, что он вроде бы в шутку заявил amic.ru о возможности своего сокращения:

"Кого сократят? Ну, возможно, меня сократят. То есть при объединении потери будут со стороны административных аппаратов: бухгалтерии, экономистов, статистики, главврачей и их замов. А в остальном все врачи и подразделения останутся", – заявил Коломиец.

Дмитрий Попов в интервью "Толку" сообщал, что административный аппарат ожидает сокращение на треть.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

30.01.2021 09:23
Гость

Фу! Противно! Какое откровенное лоббирование обиженных
Сам то зайца как подсидел

30.01.2021 09:36
- гость -

Да, нехорошая статья, некоторые факты специально скрываются, прям манипуляция сознанием жителей. Минус журналистам или статья заказная. Не являюсь заинтересованным лицом, но знаю ситуацию изнутри и справедливости ради отмечу, что все не так, а точнее не совсем так (факты представлены не беспристрастно), как представлено в публикации.

30.01.2021 09:41
- гость -

Кто на 42 койках реанимационных работать будет? Выпускников привлечете или иностранцев?

30.01.2021 09:59
Пионер

Делает вид, что руководит красноярская приблуда, не имеющая отношения к краю, здравоохранением руководит корешмундель приблуды, жидко обделавшийся везде, где мог. Но снимать его нельзя. Какая может быть логика-то? Пили, пила

30.01.2021 10:13
- гость -

А как вы запоете, если не дай бог вы или ваши родные попадут в эту больницу? Тоже будете добрым словом вспоминать Попова?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
10:11
Новая снегоуборочная техника выехала на дороги Барнаула 0
09:41
Российским банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин 1
09:10
Где логика? Решение о назначении главврача новой больницы Барнаула сочли "странным" 5
08:38
Ночные гонки и не только. Какие развлечения ждут жителей Алтая в последние дни января 3
08:04
СК сообщил о задержании певца Тимы Белорусских за хранение гашиша 0
07:40
Пенсии и пособия в 2021 году: кому их повысят с 1 февраля, а кому придется подождать 1
07:06
Матыцин высокого полета. Что министр спорта делал на Алтае и кому пообещал денег 1
06:37
Застройщик "дворца для Путина" назвал истинное предназначение объекта 20
06:01
Солнечный день с гололедом. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
23:57
Такой день. Гибель замминистра в ДТП и дистант в школе из-за вспышки COVID-19 0
23:33
Жительница Барнаула пожаловалась на беспризорный мусорный контейнер 2
23:07
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневку 4
22:49
Тима Белорусских опроверг информацию о задержании с наркотиками 0
22:29
В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации 0
22:11
Жителя Псковской области осудили за госизмену 0
21:55
Экс-главу госкорпорации в Китае казнили за коррупцию 2
21:39
Министр спорта оценил подготовку Барнаула к Кубку мира по гребле 0
21:27
122 единицы снегоуборочной техники выведут на дороги Барнаула в ночь на 30 января 0
21:01
СМИ: Рэпера Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами наркотиков 2
20:40
Когда нужна конфиденциальность. Что такое zoom-кабины для офиса 0
20:31
Жительница Алтайского края вынесла из пожара своего больного мужа 0
20:10
Число детей без попечения родителей в Алтайском крае снизилось в 2020 году 0
19:50
Двух полицейских осудили за то, что они оставили задержанного в камере с кипятком 2
19:29
Дорожники предупреждают о плохой видимости на нескольких алтайских трассах 0
19:06
Песков: Вопрос о присоединении Донбасса к России на повестке дня не стоит 0
18:51
Министр спорта РФ Матыцин намерен встретиться в Барнауле с Шубенковым 0
18:29
Барнаульского подростка допросили после незаконной акции в поддержку Навального 15
18:10
Алтайскую школу перевели на "удаленку" из-за риска вспышки коронавируса 3
17:53
Ученые назвали витамин, дефицит которого приводит к смерти 0
17:40
Из-за сильной метели в Алтайском крае перекрыли трассу 0
17:28
СК закончил расследование резонансного дела о нападении на двух девушек в Бийске 2
17:15
43-летняя ведущая "Дома-2" очаровала мужчин фотографией в бикини 1
17:01
Если снова удаленка: как выбрать девайс для работы из дома 1
16:43
Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась после ДТП на Чуйском тракте 18
16:41
Mash показал изнутри "дворец Путина" под Геленджиком 33
16:30
Ученые установили влияние лунного цикла на сон 1
16:18
Алтайским заключенным разрешили короткие свидания с родственниками 0
16:05
Более двух тысяч семей Алтая снизили ставки по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ 1
15:58
Свыше 19 тысяч новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки 1
15:46
Мошенники украли у жительницы Барнаула баллы с бонусной карты спортивного магазина 4
15:33
Минсельхоз придумал новый способ сдерживания цен на продукты 3
15:20
Алтайских депутатов обязали декларировать сведения о криптовалюте и цифровых активах 1
15:10
Министр культуры Алтайского края получила в ДТП перелом руки 9
14:55
Российским вузам позволили вернуться к очному обучению 0
14:44
Число безработных в Алтайском крае выросло за год более чем в два раза 7
14:32
"Никогда не терял совесть". Каким запомнился зрителям и коллегам Василий Лановой 6
14:20
Бийчанин получил срок за нападение на полицейских с ружьем 1
14:04
Россиян могут освободить от штрафов за нарушение ПДД в непогоду 4
13:54
Окна в пол. Около 80 млн рублей выделили на реконструкцию ДК в маленьком алтайском селе 6
13:41
Алтайская полиция призвала жителей региона не участвовать в незаконных митингах 110

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.