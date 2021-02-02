В Алтайском крае стартовала акция "Снежный десант"

Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант" стартовала в Алтайском крае, сообщает управление молодежной политики и программ общественного развития региона.

Мероприятие продлится до 17 февраля. В этот период студенты вузов, принимающие участие в акции, отправятся в районы Алтайского края, чтобы помочь ветеранам в быту, убрать снег на социально значимых объектах, проконсультировать местных жителей по тем или иным вопросам.

Для этого сформированы 20 отрядов, представляющие несколько высших учебных заведений.

Акция в этом году уникальна тем, что часть ее пройдет дистанционно. Например, юридические консультации и работа со школьниками.

Ранее amic.ru писал, что представители ОНФ по итогам акции "Снежный десант" выразили недовольство качеством уборки снега с барнаульских улиц. В связи с этим ОНФ обратился в мэрию Барнаула с призывом обеспечить безопасность людей на дорогах и тротуарах.