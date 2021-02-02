Минивэн сорвался с обрыва на Чуйском тракте

Автомобиль Toyota Noah сорвался с дороги вниз к Катуни на Чуйском тракте. ДТП произошло накануне, 1 февраля, на 687-м километре федеральной трассы.

По данным МВД по Республике Алтай, недалеко от бома Кур-Кечу в Онгудайском районе 36-летний водитель минивэна не справился с управлением, и машина слетела с трассы. Автомобилист получил различные травмы, но остался жив. Его госпитализировали.

По предварительным данным, водитель был нетрезв. У мужчины взяли кровь на анализ.

Как уже сообщал amic.ru, 29 января на Чуйском тракте в районе села Троицкого грузовик не уступил дорогу иномарке, в которой находились чиновники краевого Минкульта. В результате ДТП министр культуры региона Елена Безрукова получила перелом руки. Ее заместителя Галину Кубрину госпитализировали, позже она скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.