В алтайском Заксобрании рассказали, куда барнаульцам идти на митинг

Председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько рассказал, где можно законно митинговать в Барнауле. Вопрос депутату регионального парламента задал один из горожан в ходе онлайн-конференции на сайте Заксобрания.

По словам Голобородько, в городе есть три места, приспособленные "для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера", т.е. так называемые "гайд-парки". Это сквер напротив бывшего ДК Химиков на улице Титова, территория у фонтана напротив здания по ул. Чайковского, 21, и сквер у памятника жертвам политических репрессий "Прощание" на площади Свободы.

Напомним, Барнаул 23 января и 31 января присоединился к акциям в поддержку Алексея Навального. Оба митинга были признаны властями незаконными. Официальных запросов на их проведение не подавалось, люди собирались на площади Советов. 23 января, по официальным данным краевого главка МВД, в мероприятии в Барнауле приняли участие две тысячи человек, 31 января – почти в 10 раз меньше: 250 человек.