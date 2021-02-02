В алтайском Заксобрании рассказали, куда барнаульцам идти на митинг

Председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько рассказал, где можно законно митинговать в Барнауле. Вопрос депутату регионального парламента задал один из горожан в ходе онлайн-конференции на сайте Заксобрания.
По словам Голобородько, в городе есть три места, приспособленные "для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера", т.е. так называемые "гайд-парки". Это сквер напротив бывшего ДК Химиков на улице Титова, территория у фонтана напротив здания по ул. Чайковского, 21, и сквер у памятника жертвам политических репрессий "Прощание" на площади Свободы.
Напомним, Барнаул 23 января и 31 января присоединился к акциям в поддержку Алексея Навального. Оба митинга были признаны властями незаконными. Официальных запросов на их проведение не подавалось, люди собирались на площади Советов. 23 января, по официальным данным краевого главка МВД, в мероприятии в Барнауле приняли участие две тысячи человек, 31 января – почти в 10 раз меньше: 250 человек.
Комментарии
Мирно и без оружия можно собираться где угодно, когда угодно, без согласований и санкционирований. Уважайте уже свою конституцию или отмените её, хватит насиловать закон.
Голобородько лжец! Когда сторонники Навального решили устроить митинг сквере напротив бывшего ДК Химиков на улице Титова, то их братва нагнала детишек и устроили там акцию. После этого полицай вытеснили навальнистов.
Чьё мнение выражает господин депутат, кто его электорат?
2.02.2021 15:33
АБОРИГЕН
Мирно и без оружия можно собираться где угодно, когда угодно, без согласований и санкционирований. Уважайте уже свою конституцию или отмените её, хватит насиловать закон.
О главный либерал нарисовался. Сейчас вашего шефа судят, посадят место освобождается, боритесь. Мы вами гордиться будем, музей откроем.
по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера
начинать надо с экономических проблем
Вот мне интересно, а Ленин тоже согласовывал с Временным правительством митинг 25 Октября 1917 года?
А Голобородкин не знает, что могут задержать на "законном основании" до того, как человек пройдет к этому загону - гайд-парку, или действительно банальный лжец?!
2.02.2021 15:33
АБОРИГЕН
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если при таких собраниях нарушаются мои права, мне что
делать - терпеть?
2.02.2021 15:38
- гость -
Да ладно, наш шеф отсидит и выйдет, а вот ваш то сдохнет скоро!
"Председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько рассказал, где можно законно митинговать в Барнауле" - а он Конституцию открывал, или считает, что т.н. депутаты ЕР могут попирать основной закон страны?!
Поражаюсь не знанию основного закона страны, как вы там вообще что то делаете??? Ладно еще спортсмены боксеры , прыгуньи, космонавт - но люди работающие уже давно в политике и не знающие конституцию - перебор!
Страх проник во все щели единороссов.
2.02.2021 15:47
- гость -
серьезно полагаешь что после диабетической комы долго живут?
2.02.2021 15:52
гость
Поражаюсь не знанию основного закона страны, как вы там
О чем вы, конституцию публично изнасиловал обнулёныш, а голобородьки всё сделают для того что бы удержать своего патрона у власти, путин это голобородько, а голобородько это путин
Больше 10 полицейских и приставов в бронежилетах в зале суда с Навальным и журналистами. При том, что журналистов пускали только при наличии заранее поданой аккредитации, а судят какого-то неизвестного блогера!
В тюрьме Пынька Навального мочить не будет. Палевно сильно.