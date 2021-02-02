Вторник, 2 Февраль, 16:06

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,51
€ 91,54
-5°


3884730 +16643
Обь
-11см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

В алтайском Заксобрании рассказали, куда барнаульцам идти на митинг

, ИА "Амител"
В городе есть три места, где акции можно провести законно и без согласования с властями
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько рассказал, где можно законно митинговать в Барнауле. Вопрос депутату регионального парламента задал один из горожан в ходе онлайн-конференции на сайте Заксобрания.

По словам Голобородько, в городе есть три места, приспособленные "для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера", т.е. так называемые "гайд-парки". Это сквер напротив бывшего ДК Химиков на улице Титова, территория у фонтана напротив здания по ул. Чайковского, 21, и сквер у памятника жертвам политических репрессий "Прощание" на площади Свободы.

Напомним, Барнаул 23 января и 31 января присоединился к акциям в поддержку Алексея Навального. Оба митинга были признаны властями незаконными. Официальных запросов на их проведение не подавалось, люди собирались на площади Советов. 23 января, по официальным данным краевого главка МВД, в мероприятии в Барнауле приняли участие две тысячи человек, 31 января – почти в 10 раз меньше: 250 человек. 

Материалы по теме

 

 

 

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.02.2021 15:33
АБОРИГЕН

Мирно и без оружия можно собираться где угодно, когда угодно, без согласований и санкционирований. Уважайте уже свою конституцию или отмените её, хватит насиловать закон.

2.02.2021 15:34
- гость -

Голобородько лжец! Когда сторонники Навального решили устроить митинг сквере напротив бывшего ДК Химиков на улице Титова, то их братва нагнала детишек и устроили там акцию. После этого полицай вытеснили навальнистов.

2.02.2021 15:35
Дмитрий

Чьё мнение выражает господин депутат, кто его электорат?

2.02.2021 15:38
- гость -

2.02.2021 15:33
АБОРИГЕН

Мирно и без оружия можно собираться где угодно, когда угодно, без согласований и санкционирований. Уважайте уже свою конституцию или отмените её, хватит насиловать закон.

О главный либерал нарисовался. Сейчас вашего шефа судят, посадят место освобождается, боритесь. Мы вами гордиться будем, музей откроем.

2.02.2021 15:38
- гость -

по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера

начинать надо с экономических проблем

2.02.2021 15:42
- гость -

Вот мне интересно, а Ленин тоже согласовывал с Временным правительством митинг 25 Октября 1917 года?

2.02.2021 15:44
- гость -


А Голобородкин не знает, что могут задержать на "законном основании" до того, как человек пройдет к этому загону - гайд-парку, или действительно банальный лжец?!

2.02.2021 15:46
ололо

2.02.2021 15:33
АБОРИГЕН
======================
если при таких собраниях нарушаются мои права, мне что
делать - терпеть?















2.02.2021 15:47
- гость -


2.02.2021 15:38
- гость -
Да ладно, наш шеф отсидит и выйдет, а вот ваш то сдохнет скоро!

2.02.2021 15:50
- гость -

"Председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько рассказал, где можно законно митинговать в Барнауле" - а он Конституцию открывал, или считает, что т.н. депутаты ЕР могут попирать основной закон страны?!

2.02.2021 15:52
гость

Поражаюсь не знанию основного закона страны, как вы там вообще что то делаете??? Ладно еще спортсмены боксеры , прыгуньи, космонавт - но люди работающие уже давно в политике и не знающие конституцию - перебор!

2.02.2021 15:55
- гость -

Страх проник во все щели единороссов.

2.02.2021 15:57
- гость -

2.02.2021 15:47
- гость -
серьезно полагаешь что после диабетической комы долго живут?

2.02.2021 16:00
- гость -

2.02.2021 15:52
гость
Поражаюсь не знанию основного закона страны, как вы там

О чем вы, конституцию публично изнасиловал обнулёныш, а голобородьки всё сделают для того что бы удержать своего патрона у власти, путин это голобородько, а голобородько это путин

2.02.2021 16:01
- гость -

Больше 10 полицейских и приставов в бронежилетах в зале суда с Навальным и журналистами. При том, что журналистов пускали только при наличии заранее поданой аккредитации, а судят какого-то неизвестного блогера!

2.02.2021 16:01
- гость -

В тюрьме Пынька Навального мочить не будет. Палевно сильно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
16:04
Еще 16,6 тыс. случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:51
Снегопады и штормовой ветер пообещали в Алтайском крае 0
15:41
Роскачество нашло признаки шпионских программ в приложениях для очистки телефона 0
15:29
В алтайском Заксобрании рассказали, куда барнаульцам идти на митинг 16
15:15
Только паспорт и СНИЛС. ВТБ снизил первый взнос на ипотеку по двум документам 0
15:07
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти Александра Назарчука 7
14:54
И снова 2 февраля. Мемы ко Дню сурка 10
14:40
Барнаульский подросток нашел труп в лесополосе и украл из кармана умершего телефон 7
14:28
Иммунолог спрогнозировал срок окончания масочного режима в России 1
14:15
Алтайская полиция изъяла УАЗ у подозреваемого в незаконной рубке сосен 2
14:02
Названа первая возможная особенность iPhone 14 0
13:53
В Барнауле прошло возложение цветов в честь 78-летия Победы в Сталинградской битве 2
13:42
Диана Шурыгина похвасталась увеличенной грудью 9
13:30
Алтайская пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам "из немецкой компании" 1
13:18
За что будут судить Алексея Навального и сколько лет ему грозит? 67
13:06
Ушла эпоха. Каким запомнился легендарный Александр Назарчук 9
12:53
Минивэн сорвался с обрыва на Чуйском тракте 0
12:40
Число смертей на пожарах в Алтайском крае резко выросло 3
12:26
Ученые нашли связь между темпераментом мужчины и его группой крови 4
12:14
"Газпром" опроверг информацию, что Александр Назарчук погиб из-за утечки газа 27
12:05
22 новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
11:54
Алтайские эсеры заинтересовались резким повышением тарифов на тепло в Яровом 2
11:45
Средняя зарплата в Алтайском крае выросла более чем на 6% за год 5
11:35
Алтайские власти разрешили пенсионерам гулять 5
11:23
Мэрия Барнаула собирается потратить почти 1,5 млн рублей на уличные туалеты 16
11:11
Стала известна дата прощания с Александром Назарчуком 7
10:58
Почему в январе в Барнауле взлетели счета за коммуналку? 43
10:44
"Это счастливая обезьяна". Стартап Илона Маска научил обезьяну играть в видеоигры 8
10:32
СМИ: в Барнауле рабочий упал в чан для плавки металла 7
10:21
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Александра Назарчука 10
10:10
Еще 15 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 1
10:04
Более миллиарда рублей направят на строительство школ в Алтайском крае в 2021 году 2
09:57
Жителя Славгорода подозревают в краже батарей и водонагревателя из частного дома 2
09:45
Эксперт рассказал, как отказаться от взятого кредита 1
09:35
Почти половина россиян заявили о снижении мотивации на работе 0
09:19
Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации 0
09:06
В России предложили использовать водительское удостоверение для идентификации 5
08:58
Россиян предупреждают о возможном росте цен на импортные товары на 15% 33
08:48
Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты 16
08:32
Переборщили с рекламой. Почему вакцинация от ковида на Алтае немного "забуксовала" 16
08:18
В Алтайском крае стартовала акция "Снежный десант" 3
08:03
Егор Крид стал наставником в шоу "Голос. Дети" 7
07:48
Битва за Сталинград. Нечеловеческий подвиг Красной армии и вклад алтайских воинов 44
07:36
Объединение барнаульских больниц "Моторщики" и "Шинники" завершится к концу года 18
07:13
Восемь домов, школа и бизнес-центр. Мэрия показала, каким будет новый квартал за ТЦ Metro 9
07:00
Работника каменского техникума будут судить за взятки 0
06:46
День сурка. Что это за праздник и праздник ли это вообще? 7
06:26
Врач объяснил, почему болит горло по утрам 1
06:01
Тепло и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 февраля 0
05:45
Не терпел лжи и радел за крестьян. Каким Алтайский край запомнит Александра Назарчука 33
00:45
Появилось фото с места гибели Александра Назарчука 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.