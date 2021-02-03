Эпидпорог по ОРВИ превышен в Алтайском крае почти на 6%

16,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ выявили в Алтайском крае за минувшую неделю. Это на 4,5% больше, чем неделей ранее, и на 5,8% выше эпидпорога. Большинство из заболевших – дети до 14 лет (62,6%).

Как подчеркивают в алтайском Роспотребнадзоре, ни одного случая гриппа в регионе пока не зарегистрировано.

Ранее специалисты назвали главные отличия гриппа от ОРВИ. Так, заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения. У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Ее тяжело сбить в течение нескольких дней. Также у больного появляется сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты.

При ОРВИ температура поднимается до 39 градусов и держится пару дней. Слабость и ломота в мышцах и суставах в этом случае гораздо меньше.

Напомним, глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов заявлял о риске "дружбы" ковида и гриппа. По словам министра, третья волна коронавирусной инфекции придется на февраль-март 2021 года, что может совпасть со вспышкой гриппа и осложнить эпидемическую обстановку в регионе.