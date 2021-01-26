Глава алтайского Минздрава заявил о риске "дружбы" ковида и гриппа

Третья волна коронавирусной инфекции придется на февраль-март 2021 года, что может совпасть со вспышкой гриппа и осложнить эпидемическую обстановку в Алтайском крае. Об этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал "Толку".

"Дальше мы посмотрим, "дружит" ковид с гриппом или нет, – уточнил глава регионального Минздрава. – Может, они "подружатся" – и тогда беда бедовая. Не хотелось бы этого варианта развития".

Попов уточнил, что существует и другой вариант. Грипп и коронавирус могут оказаться конкурентами и вступить в "борьбу за существование".

По словам руководителя ведомства, на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: если нишу займут коронавирус и грипп, уже достаточно изученные, то на это место не придет другая, неизвестная и "более злая".

"Пусть они между собой разбираются, но останутся и займут нишу, – считает министр здравоохранения края. – Чтобы не было вакуума, который займет кто-то еще".

Ранее главный врач больницы Андрей Коломиец рассказал amic.ru, каков эффект вакцины "Спутник V" на самом деле и защитит ли она от "британского" штамма коронавируса.

Во второй половине декабря глава регионального Минздрава, говоря о третьей волне коронавируса, обратил внимание, что Алтайский край готов развернуть дополнительно около 1,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19, если эпидемическая ситуация ухудшится.