39 классов в школах и 36 групп в детсадах Алтайского края закрыты на карантин из-за ОРВИ

В Алтайском крае закрыто на карантин 36 групп в детских садах и 39 классов в школах. Там из-за ОРВИ отсутствуют более 20% детей. Об этом "Вестям Алтай" рассказала начальник отдела эпиднадзора краевого Роспотребнадзора Ольга Егорова.

По ее словам, полностью закрытых на карантин учебных заведений в регионе сейчас нет. Образовательный процесс частично приостановлен в 18 школах и 27 детсадах. По прогнозам специалистов, подъем заболеваемости продлится в течение шести недель.

Напомним, согласно данным за минувшую неделю, эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен на 6%. При этом ни одного случая гриппа в регионе пока не зафиксировали.