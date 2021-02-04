National Geographic включил фото алтайского озера в десятку лучших в России

Фотография незамерзающего озера в алтайском заказнике, где зимуют лебеди, вошла в десятку наиболее вдохновляющих снимков из путешествий по стране, по версии National Geographic Россия.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте", невероятно красивый кадр получился у книгоиздателя из Новосибирска Закира Умарова.

"На закате морозного дня творится воды и неба волшебство. Туманы на ночь окутывают озеро плещущихся, алых от отсвета закатного солнца лебедей, и лишь трубные клики их пронзают сгущающееся в сумерках пространство. И все в этом крике: радость бытия, великая страсть и безмерная тоска... Темнеет", – такой подписью сопроводил автор свой снимок.

Напомним, ранее журнал National Geographic Traveler включил Алтайский край в топ-15 самых удивительных мест России. Эксперты советуют посетить несколько туристических достопримечательностей: слияние Бии и Катуни, гору Синюху, Царский курган, каскад водопадов на реке Шинок и Денисову пещеру.

Государственный природный комплексный заказник "Лебединый" функционирует с 1973 года. Его площадь – 38,2 тыс. га. Кроме луговых, лесных, болотных угодий в заказник входят 96 км реки Катунь и около 70 островов. В "Лебедином" сохранены естественные места зимовки лебедей и других птиц. В последние годы в водоемах заказника зимует около тысячи этих водоплавающих птиц. Кроме них на озерах останавливается более двух тысяч диких уток. Центром заказника считается удивительное место – незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Прилет лебедей отмечается как яркий праздник и открытие в регионе зимнего туристического сезона. Ежегодно в декабре проходит фестиваль "Алтайская зимовка". Увидеть грациозных птиц можно с ноября по март – апрель. Затем лебеди улетают в Салехардскую тундру, а когда северные озера замерзают – возвращаются в Алтайский край с окрепшим молодым потомством.