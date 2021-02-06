Прокуратура начала проверку качества уборки снега в Бийске после протеста водителей

Прокуратура Бийска начала проверку после сообщений СМИ о забастовке водителей общественного транспорта из-за плохой уборки улиц от снега. Сотрудники ведомства дадут оценку работе местных властей и подрядчиков, которые отвечают за очистку снега дорожной сети.

"Из сообщений следует, что 5 февраля текущего года водители автобусов городского общественного транспорта отказались выходить на линию, ссылаясь на некачественную уборку улиц после снегопада", – пишет пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что 5 февраля водители автобусов остановили свою работу на два часа, собравшись в районе остановки "Кристалл", чтобы выразить протест по поводу качества очистки дорог. Они заявили, что это сильно затрудняет работу и ухудшает качество перевозки пассажиров.

Позднее на место приехал глава Бийска Александр Студеникин. Мэр выслушал жалобы протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки". Как уточнили в официальном сообществе города, "градоначальник потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые работы".