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Bloomberg: "Спутник V" – величайший научный прорыв России со времен СССР

, ИА "Амител"
Как пишут авторы издания, страны начали "выстраиваться в очередь" после публикации результатов третей фазы клинических испытаний
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" назвали главным научным прорывом России со времен СССР. Как пишет Bloomberg, страны начали "выстраиваться в очередь" за поставками препарата после того, как в медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность препарата.

Авторы материала подчеркнули, что в глобальная "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение и власти разных стран стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб после введения ограничительных мер. При этом Россия в данной ситуации получила преимущество.

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", — подытожили в Bloomberg.

Напомним, что на этой неделе The Lancet опубликовал данные последней, третьей фазы, клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" показали эффективность на 91,6%. Из 19 866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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