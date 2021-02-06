Автомобили экстренных служб застревают в снежных сугробах на дорогах Бийска

Из-за проблем с чисткой улиц в Бийске автомобили экстренных служб испытывают проблемы с проездом. Вечером 5 февраля одна из машин пожарных застряла в сугробе, а днем 6 февраля проблемы испытала уже скорая помощь.

Видеозаписи опубликовали в сообществе Barnaul 22. Согласно видео очевидца, чтобы достать из снега авто пожарной бригады, его пришлось вытаскивать на тросе другой спецмашиной.

На другом видео путь преградили уже реанимобилю скорой помощи – впереди идущая машина забуксовала и не могла пропустить бригаду медиков.

Сами бийчане нашли выход из ситуации: жители одного из домов взяли лопаты и вышли на улицу, чтобы самостоятельно очистить дорогу от снега.

Напомним, 5 февраля водители автобусов остановили свою работу на два часа, собравшись в районе остановки "Кристалл", чтобы выразить протест по поводу качества очистки дорог. Они заявили, что это сильно затрудняет работу и ухудшает качество перевозки пассажиров.

Позднее на место приехал глава Бийска Александр Студеникин. Мэр выслушал жалобы протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки". Как уточнили в официальном сообществе города, "градоначальник потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые работы".

6 февраля стало известно, что прокуратура Бийска начала проверку по данному факту. Сотрудники ведомства дадут оценку работе местных властей и подрядчиков, которые отвечают за уборку снега дорожной сети.