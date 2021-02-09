Продуманы до мелочей. Как выглядят 18-этажные дома нового поколения в Новосибирске

Экопарковка, собственная зеленая аллея под окнами и ремонт как на картинке: речь о новых высотках в Новосибирске, в микрорайоне "Чистая Слобода". В январе застройщик из топ-5 в столице Сибири – группа компаний "КПД-Газстрой" – объявил о старте продаж. Совместный проект девелопера с архитектурным бюро из Санкт-Петербурга уже привлек внимание инвесторов.

Что предлагает застройщик?

Обновленная квартирография. В новом доме (№ 71 по генплану) больше 10 уникальных планировок.

Выгодное расположение. В шаговой доступности – остановки общественного транспорта, три детских сада, современная школа, медицинский центр, супермаркеты. А еще – спорткомплекс "Заря" с десятками секций для детей и взрослых, бассейном и ледовой ареной.

Забота о комфорте. Холлы первых этажей и входные группы отделаны керамогранитом. В каждом подъезде оборудовано по два лифта. Удобные опции – индивидуальные кладовые на каждом этаже, а также общие колясочные.

Обновленный стандарт ремонта под ключ. Прочные входные и стильные межкомнатные двери, натяжные потолки, текстурные флизелиновые обои, кафельная отделка на кухне и в ванной комнате – ремонт под ключ от застройщика входит в стоимость квартиры. Ванные оформлены кафельной плиткой от потолка до пола. Система коммуникаций и технические элементы "спрятаны" внутри гипсокартонных конструкций. Акриловая ванна с защитным экраном – выбор в пользу упорядоченности и чистоты пространства.

Двор, продуманный до мелочей: рампа для скейтбордистов, качели, батуты, лабиринты, песочницы, горки, веревочные лестницы. Место ярким цветам и пластику уступает прочное дерево и безопасное мягкое покрытие. Площадка огорожена и хорошо освещается в темное время суток. Спортивный компонент традиционно найдет отражение в уличных тренажерах.

У жителей в распоряжении собственная уютная аллея. Здесь, так же как и по всей дворовой территории, много зелени – от кустарников для крупномеров. Места спокойного отдыха оформят высокими клумбами-скамейками, где можно будет отдохнуть на свежем воздухе, захватив с собой любимую книгу, или поработать в спокойной обстановке.

Парковочная территория реализована в проекте также по типу экологичного пространства. Экорешетки и усиленный газон будут играть на пользу увеличению доли живой, зеленой площади вместо заасфальтированной.

Как купить квартиру жителям Барнаула?

Барнаульцы могут выгодно инвестировать и переехать в столицу Сибири. Девелопер запустил новую программу trade-in (обмена старого жилья на новое) для жителей соседних городов.

Инструкция от застройщика:

Выбор квартиры. Удаленное или очное заключение предварительного договора долевого участия (ПДДУ). Продажа квартиры в Барнауле. Комиссию за помощь агента платить не придется. У застройщика – сеть действующих партнеров в городе. Услуги брокера оплачивает застройщик. Заключение договора долевого участия после продажи квартиры. Переезд в 2022 году.

Старт продаж – это самые выгодные цены. Звоните +7 (383) 373-68-40, чтобы задать уточняющие вопросы и забронировать квартиру мечты. Либо оставляйте заявки на сайте.

Агентство недвижимости "Чистая Слобода"

Офисы продаж: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 51/1, ул. Спортивная, 23

Тел: +7 (383) 373-68-40



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