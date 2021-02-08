Аномальное похолодание ожидается вслед за оттепелью в Алтайском крае

Резкое похолодание придет в Алтайский край в среду, 10 февраля. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температурные аномалии до -32 градусов ожидаются на большей части страны – от Центрального федерального округа до Урала и Западной Сибири.

"Это опасное явление погоды. Такое шторм-предупреждение было выпущено, и все готовятся к этому", – цитирует синоптика РИА Новости.

В Алтайском крае температура снизится до -17 градусов в среду, 10 февраля, и до -21 в четверг, 11 февраля.

При этом морозы придут вслед за необычным для последнего месяца зимы потеплением. Напомним, что 8 февраля, по прогнозам синоптиков, по югу Алтайского края может потеплеть до +10 градусов.