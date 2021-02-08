СК возбудил уголовное дело из-за гибели людей под снежным завалом в алтайском селе

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели четырех человек под снежными завалами в селе Смазнево Заринского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, восемь человек очищали от снега крышу зерносклада на территории элеватора. В результате схода снежной массы погибли четверо мужчин – 23-х, 50-ти, 53-х и 60-ти лет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, инцидент в Смазнево произошел утром 8 февраля. Губернатор Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи. Позже МЧС опубликовало кадры с места происшествия.