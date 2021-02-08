"Hola, amigo!" Полицейские нашли в квартире барнаульца крупную партию наркотиков

Полицейские задержали 33-летнего барнаульца, который планировал продать большой объем наркотиков. Правоохранителям мужчина рассказал, что уже разложил по тайникам 20 свертков, в которые он расфасовал 200 граммов запрещенных веществ.
В квартире задержанного оперативники нашли партию наркотиков с этикеткой, которая поприветствовала стражей порядка по-испански фразой "Hola, amigo!". В "дружелюбных" пакетах хранились 379 граммов наркотических веществ растительного происхождения. Также в квартире дилера обнаружили сверток с синтетическим наркотиком массой 1,4 грамма.
По фактам сбыта, а также приготовления к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере возбуждены и расследуются уголовные дела, рассказали в МВД.
Вскоре барнаульцу придется сменить место жительства на срок до 20 лет.
Ранее СК сообщал о том, что 17-летний житель Тальменского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Парень самостоятельно собирал и сушил растение.
Комментарии
Блииин... У меня же наркотик закончился... Вчера последний кусок съел. Надо на рынок за салом сходить и засолить...
Спасибо, что напомнили!