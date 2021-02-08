Ученый назвал причину потери эффективности у вакцин от коронавируса

Вакцина от коронавируса может потерять свою эффективность из-за мутации вируса, который сделает его невосприимчивым к препарату. Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский объяснил, что сообщения о таких изменениях уже есть.

Как передает ura.ru, ученый заметил, что коронавирус мутирует естественным образом, и уже есть информация, что у одного из штаммов белок шипа изменился настолько, что вакцина не дает положительного эффекта. Вирусолог считает, что при распространении такого штамма прежний препарат не поможет людям защититься.

При этом, как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, создать вакцину от нового штамма относительно просто. Он объяснил, что при разработке "Спутника V" учитывалась вероятность появления штамма с невосприимчивостью к вакцине.

Напомним, что ранее мутировавшие штаммы COVID-19 нашли сразу в нескольких странах. По данным ученых, обнаруженная в Великобритании мутация позволяет инфекции быстрее проникать в клетку, а Южноафриканская – несет значительный риск повторного заражения.